Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Журналистка Панченко получила более тысячи писем о пыточных на Украине
Украинцы прислали журналистке Панченко более тысячи писем о тайных пыточных
Украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток, которым подвергаются жители страны и насильно мобилизованные граждане.
«За пять дней мы получили более тысячи писем. Люди сообщают адреса незаконных тюрем. Те, кому удалось выбраться, делятся пережитым. Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо. Чтоб понимать, во что превратил Украину Зеленский», – цитирует журналистку РИА «Новости».
В одном из писем описана пыточная в Ровно: здание обнесено колючей проволокой, на окнах установлены решетки и затеняющая сетка. По словам пострадавшего, людей избивают, а освободиться можно только за крупный выкуп. Аналогичное учреждение находится в Бородянке Киевской области. Там узников пытают и угрожают расстрелом или отправкой в штурмовой полк ВСУ «Скала».
Еще одна тайная тюрьма для насильно мобилизованных располагается в городе Смела Черкасской области. Сотрудники местного военкомата морят людей голодом, вымогают деньги и заставляют согласиться на зачисление в 78-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Панченко намерена потребовать от международных СМИ проверить эти адреса и планирует выпустить собственное расследование.
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