ВКС уничтожили в Харькове пункт дислокации отряда беспилотников «Птицы Мадяра»

Tекст: Денис Тельманов

Командование украинской армии перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА «Птицы Мадяра» и «Ахиллес», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Пункт временной дислокации одного из расчетов «Птиц Мадяра» уничтожен авиаударом в Харькове», – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что российская авиация также поразила цели противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское в Харьковской области.

Подразделение «Птицы Мадяра» было создано в 2022 году Робертом Бровди, который с лета 2025 года занимает должность командующего силами беспилотных систем украинских войск.

В России он внесен в перечень террористов и экстремистов и заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию теракта в Курской области, жертвой которого стала военкор Анна Прокофьева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников в Харьковскую область для наращивания ударов по российскому приграничью.

В понедельник командир орудия группировки войск «Север» с позывным Максилаб сообщил об использовании ВСУ ударных дронов из-за нехватки артиллерии в регионе.

В прошлом месяце расчеты российских беспилотников уничтожили под Харьковом более 30 артиллерийских орудий и бронемашин противника.