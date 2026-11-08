Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Авиаудар уничтожил в Харькове пункт дислокации отряда БПЛА «Птицы Мадяра»
ВКС уничтожили в Харькове пункт дислокации отряда беспилотников «Птицы Мадяра»
Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову, уничтожив пункт временной дислокации элитного подразделения украинских беспилотников «Птицы Мадяра».
Командование украинской армии перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА «Птицы Мадяра» и «Ахиллес», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Пункт временной дислокации одного из расчетов «Птиц Мадяра» уничтожен авиаударом в Харькове», – сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что российская авиация также поразила цели противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское в Харьковской области.
Подразделение «Птицы Мадяра» было создано в 2022 году Робертом Бровди, который с лета 2025 года занимает должность командующего силами беспилотных систем украинских войск.
В России он внесен в перечень террористов и экстремистов и заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию теракта в Курской области, жертвой которого стала военкор Анна Прокофьева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников в Харьковскую область для наращивания ударов по российскому приграничью.
В понедельник командир орудия группировки войск «Север» с позывным Максилаб сообщил об использовании ВСУ ударных дронов из-за нехватки артиллерии в регионе.
В прошлом месяце расчеты российских беспилотников уничтожили под Харьковом более 30 артиллерийских орудий и бронемашин противника.