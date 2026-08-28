Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Володин сообщил о новых законах для поддержки участников СВО
Володин анонсировал законы о поддержке участников СВО и борьбе с мошенниками
В сентябре в России вступают в силу новые законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и усиление борьбы с кибермошенниками, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В сентябре вступят в силу новые законы, усиливающие трудовые гарантии участников специальной военной операции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в социальной сети MAX.
Теперь за военнослужащими закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата сотрудников.
Кроме того, вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в соцсетях через Госуслуги. Это поможет защитить граждан от мошенников, которые создают поддельные аккаунты НКО и собирают деньги на фиктивные благотворительные цели. Наличие отметки о верификации даст уверенность в том, что средства направляются на реальные добрые дела, а не преступникам.
Также начнет работу единая система учета платежных карт, что поможет в борьбе с дропперством – схемой, при которой чужие банковские карты используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных денег. С 2021 года Госдума приняла 19 федеральных законов для защиты граждан от мошенников, создав комплексные меры, которые постоянно совершенствуются с учетом новых технологий злоумышленников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров России одобрил законопроект о защите участников спецоперации от сокращения на работе.
В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение обязательного подтверждения страниц благотворительных организаций через портал «Госуслуги».
Летом российские парламентарии утвердили лимит на владение максимум двадцатью банковскими картами для одного человека.