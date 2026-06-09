Госдума ограничила количество банковских карт у россиян 20 штуками

Tекст: Ольга Иванова

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий лимит на количество платежных карт для физических лиц, передает РИА «Новости». Документ, внесенный правительством России в конце прошлого года, является частью второго пакета мер по противодействию киберпреступности.

Согласно новым правилам, один человек сможет иметь не более 20 карт во всех кредитных организациях страны. Исключения из этого правила сможет устанавливать только совет директоров Банка России. При этом требование об обязательном указании ИНН при выдаче карт было исключено из итоговой версии документа.

Закон также вводит так называемый «период охлаждения». Банки получают право приостанавливать подозрительные переводы на срок до шести часов даже после подтверждения операции клиентом. Если кредитная организация не заблокирует такой перевод и клиент лишится средств, банк будет обязан возместить ущерб, но только при наличии уголовного дела.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон пояснил суть нововведения: «По аналогии с первым «антифрод» пакетом, которым ограничивалось количество сим-карт, поправками ко второму чтению устанавливается, что одному человеку может быть выдано всеми банками не более 20 карт. Мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые «дропперские» счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал».

Парламентарий добавил, что изымать уже выпущенные карты не будут, правило коснется только новых. Для контроля за соблюдением лимита будет создана единая система учета платежных карт под управлением НСПК, куда банки будут передавать соответствующую информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае профильный комитет Госдумы представил второй пакет антимошеннических мер.

В феврале депутаты одобрили данный законопроект в первом чтении.

Прошлой осенью спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин инициировал опрос граждан о введении лимита на банковские карты.