Глава минобороны Италии предложил уволенному украинскому министру должность советника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший украинский чиновник получил предложение о новой работе сразу после отставки, передает РИА «Новости». Гуидо Крозетто лично связался с экс-руководителем оборонного ведомства.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?»», – рассказал итальянский министр в интервью газете Repubblica. По словам Крозетто, собеседник был глубоко тронут таким проявлением уважения.

Ранее Владимир Зеленский снял Федорова с должности, что спровоцировало митинги в Киеве. Украинские власти предлагали отставному чиновнику пост вице-премьера или место в Совете национальной безопасности и обороны. Однако сам экс-министр отказался от любых должностей, кроме руководства оборонным ведомством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отклонил предложение Владимира Зеленского о должности советника.

Позже президент Украины предложил экс-министру пост в Совете национальной безопасности и обороны.

Уволенный чиновник согласился работать исключительно главой оборонного ведомства.