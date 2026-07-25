Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Глава минобороны Италии предложил уволенному украинскому министру должность советника
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника.
Бывший украинский чиновник получил предложение о новой работе сразу после отставки, передает РИА «Новости». Гуидо Крозетто лично связался с экс-руководителем оборонного ведомства.
«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?»», – рассказал итальянский министр в интервью газете Repubblica. По словам Крозетто, собеседник был глубоко тронут таким проявлением уважения.
Ранее Владимир Зеленский снял Федорова с должности, что спровоцировало митинги в Киеве. Украинские власти предлагали отставному чиновнику пост вице-премьера или место в Совете национальной безопасности и обороны. Однако сам экс-министр отказался от любых должностей, кроме руководства оборонным ведомством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отклонил предложение Владимира Зеленского о должности советника.
Позже президент Украины предложил экс-министру пост в Совете национальной безопасности и обороны.
Уволенный чиновник согласился работать исключительно главой оборонного ведомства.