Посол Корчунов заявил о нагнетании НАТО напряженности в Арктике

Посол Корчунов: Норвегия и НАТО целенаправленно обостряют обстановку в Арктике

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, такая политика западных стран сводит на нет усилия по поддержанию безопасности, передает РИА «Новости».

Дипломат обратил внимание на то, что в конце 2025 года Москва принимала военные консультации, посвященные выполнению соглашения 1990 года. Этот документ был разработан специально для предотвращения опасных происшествий на море вне территориальных вод государств.

«Однако эти механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и усиливая конфликтность», – подчеркнул Корчунов. Он также отметил, что курс Осло на конфронтацию и наращивание сил альянса делает невозможным серьезный диалог военных о стабильности на Севере.

В середине июля Корчунов обвинил Норвегию в милитаризации Шпицбергена.

В конце мая дипломатическое представительство заявило о планах Осло нацелить реактивные системы залпового огня на Кольский полуостров.

Ранее глава дипмиссии пообещал адекватный ответ на создаваемые для нашей страны военные угрозы.