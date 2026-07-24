Tекст: Мария Иванова

Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта, говорится в канале Max Минобороны.

В течение прошедшей недели подразделениями группировки «Север» взяты под контроль Захаровка, Ивашкино Волоховское и Артельное в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1695 военнослужащих, танк, 17 бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО «Град».

Подразделения группировки «Центр» за прошлую неделю освободили населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР). В течение недели нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2415 военнослужащих, 19 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Вольное в Днепропетровской области и Благодатное в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2960 военнослужащих, 18 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1495 военнослужащих, 23 бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Верба», восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки на прошедшей неделе продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригадам охраны генштаба ВСУ и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки ВСУ за указанный период потеряли более 1175 военнослужащих, 23 бронемашины и 17 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» за последнюю неделю нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении противник потерял свыше 425 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и 11 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.