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В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США
Депутат Вассерман: «Черный список» Пентагона из российских вузов навредит самим США
Санкции Пентагона против 33 российских вузов и НИИ говорят об их успешной работе в противостоянии давлению США. При этом решение Вашингтона негативно скажется на самом американском научном сообществе, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее США назвали ряд российских институтов угрозой своей нацбезопасности.
«США считают угрозой своей нацбезопасности деятельность любых частных и государственных институтов, которые помогают купировать американское давление на суверенные государства. В данном случае речь идет о России. Именно поэтому наши вузы и НИИ попали в «черный список» Пентагона», – считает Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.
По словам депутата, ко включению вузов и НИИ в список Пентагона могла привести любая деятельность их научного, преподавательского или даже ученического состава. «Например, это могли быть какие-то проекты Высшей школы экономики по снижению эффекта американского санкционного давления на Россию. Либо инициативы МГТУ им. Баумана по сугубо гражданским техническим направлениям», – рассуждает собеседник.
Российские институты должны расценивать решение Пентагона как высокую оценку своей деятельности в укреплении соответствующих отраслей, уверен парламентарий. «Наделение статусом угрозы нацбезопасности США подчеркивает значимость работы любого субъекта – будь то вуз, НИИ или отдельный ученый», – добавил Вассерман.
Собеседник рассказал, что несколько лет назад сам получил уведомление от МИД Британии о наложении дополнительных личных санкций к уже существовавшим ограничениям. «Подданным ее величества запретили оказывать мне какие бы то ни было юридические услуги. В ответном письме я поблагодарил британскую сторону за столь высокую оценку моей деятельности на благо России», – вспомнил депутат.
«Более того, решение Пентагона весьма осложнит или даже закроет для граждан США взаимодействие с указанными вузами, НИИ, их учеными и преподавателями. Не нужно недооценивать этот эффект – американское научное сообщество довольно широко пользовалось опцией сотрудничества с российскими коллегами», – указал собеседник.
Кроме того, акцентировал Вассерман, выпускникам включенных в «черный список» вузов станет сложнее устраиваться на работу в американские государственные и частные компании, или корпорации, работающие в интересах США. «Абитуриенты, заведомо ориентирующиеся на трудоустройство за рубежом, станут выбирать другие вузы для получения высшего образования. Тем самым они оставят свободными места для молодых людей, планирующих по-настоящему связать свое будущее с работой на благо России», – резюмировал парламентарий.
Ранее Пентагон внес 33 вуза и НИИ России в список угроз нацбезопасности США. Всего в реестре указаны 130 академических и исследовательских организации, в том числе из Китая и Ирана, говорится в сообщении американского военного ведомства. «Указанные учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых Вашингтоном на исследования и разработки. Это позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США, что напрямую угрожает национальной безопасности и научной целостности Америки», – отмечается в коммюнике.
В список, среди прочего, включены МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, Московский авиационный институт, Военно-морская академия им. Кузнецова, Уральский федеральный университет, НГУ им. Лобачевского, МИРЭА, структуры Российской академии наук.
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