Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Песков: Путин посетит Омск после визита в Иркутск
Президент России Владимир Путин отправится в Омск после Иркутска, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В продолжение темы было принято решение заехать в Иркутск перед Омском, где планируется мероприятие с Казахстаном», – отметил Песков, передает РИА «Новости».
В Омске в эти дни проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Традиционное мероприятие проводится с 2003 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства приехал на Иркутский авиационный завод для осмотра производства пассажирских самолетов МС-21.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему МС-21 дает новый повод для гордости россиянам.