Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», – сообщил глава региона в Max.

В настоящее время ситуация в городе остается напряженной, жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями властей.

Ранее Балицкий доложил президенту Владимиру Путину об усилении украинских ударов по Энергодару.

Несколькими днями ранее украинские войска совершили атаки на гражданские автомобили в этом городе.

В прошлом месяце глава Энергодара Максим Пухов сообщил о десятках ударов по городской инфраструктуре за одни сутки.