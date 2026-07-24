Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Балицкий сообщил о массированном обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Украинские вооруженные силы подвергли Энергодар интенсивному артиллерийскому обстрелу, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», – сообщил глава региона в Max.
В настоящее время ситуация в городе остается напряженной, жителям рекомендуется оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями властей.
Ранее Балицкий доложил президенту Владимиру Путину об усилении украинских ударов по Энергодару.
Несколькими днями ранее украинские войска совершили атаки на гражданские автомобили в этом городе.
В прошлом месяце глава Энергодара Максим Пухов сообщил о десятках ударов по городской инфраструктуре за одни сутки.