Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Израильская армия начала масштабную операцию в палестинском Наблусе
Израильские военные развернули крупную контртеррористическую операцию на территории Западного берега реки Иордан после убийства гражданина страны.
Армия обороны Израиля приступила к проведению масштабной контртеррористической операции в крупном палестинском городе Наблусе и прилегающих районах, передает ТАСС. Мероприятия охватывают как сам населенный пункт, так и окружающие его зоны безопасности.
«Армия обороны Израиля начала масштабную контртеррористическую операцию, сосредоточенную на Наблусе, включая как прилегающие к нему зоны безопасности, так и сам город», – заявил армейский источник. Главной задачей военных стал поиск причастных к недавнему преступлению.
Поводом для начала активных действий послужил инцидент, произошедший в пятницу. Возле израильского форпоста Хават-Гилад, расположенного недалеко от Наблуса, был убит израильтянин.
Сейчас силы безопасности ведут розыск и задержание подозреваемых в этом нападении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали высокопоставленного палестинского командира в секторе Газа.
В прошлом году армия Израиля приступила к операции в городе Тулькарм на Западном берегу Иордана.
В окрестностях Наблуса силовики задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца.