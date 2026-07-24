Израильская армия начала масштабную операцию в палестинском Наблусе

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля приступила к проведению масштабной контртеррористической операции в крупном палестинском городе Наблусе и прилегающих районах, передает ТАСС. Мероприятия охватывают как сам населенный пункт, так и окружающие его зоны безопасности.

«Армия обороны Израиля начала масштабную контртеррористическую операцию, сосредоточенную на Наблусе, включая как прилегающие к нему зоны безопасности, так и сам город», – заявил армейский источник. Главной задачей военных стал поиск причастных к недавнему преступлению.

Поводом для начала активных действий послужил инцидент, произошедший в пятницу. Возле израильского форпоста Хават-Гилад, расположенного недалеко от Наблуса, был убит израильтянин.

Сейчас силы безопасности ведут розыск и задержание подозреваемых в этом нападении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали высокопоставленного палестинского командира в секторе Газа.

В прошлом году армия Израиля приступила к операции в городе Тулькарм на Западном берегу Иордана.

В окрестностях Наблуса силовики задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца.