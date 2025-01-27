Израильская армия начала операцию в Тулькарме на Западном берегу

Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможной передаче разведывательных данных новому сирийскому правительству, сообщает ТАСС. Представитель Пентагона заявил, что ведомство не обсуждает разведоперации по соображениям безопасности. Газета The Washington Post пишет, что США якобы передавали данные о террористической угрозе от ИГ руководству Сирии, включая «Хайат Тахрир аш-Шам».
Источник издания утверждает, что американская разведка помогла предотвратить атаки ИГ на религиозные объекты вблизи Дамаска в начале месяца. Газета отмечает, что передача данных не значит, что США полностью принимают «Хайат Тахрир аш-Шам», которая остается в списке террористических организаций в США.
Сообщается, что США начали передавать разведданные напрямую в декабре 2024 года, пытаясь выстроить отношения с новым сирийским руководством. Это было обусловлено опасениями США о возможном восстановлении ИГ в регионе, когда правительство Сирии укрепляет свою власть. Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам».
Ситуация в Сирии стала напряженной после захвата оппозиционными силами городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс в декабре. Президент Башар Асад покинул страну, и новое временное правительство возглавил Мухаммед аль-Башир.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить небольшое военное присутствие в Сирии для предотвращения возрождения террористической группировки «Исламское государство*» сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома.
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