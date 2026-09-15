WSJ: OpenAI приостановила создание гигантского дата-центра в ОАЭ

OpenAI заморозила проект дата-центра в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Разработчик искусственного интеллекта пересмотрел планы по расширению присутствия на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal.

Ранее предполагалось, что корпорация станет ключевым арендатором нового масштабного инфраструктурного объекта в Абу-Даби, отмечает РИА «Новости».

«Реализация этой сделки, судя по всему, приостановлена… OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта», – отмечает издание.

В мае 2025 года агентство Bloomberg сообщало о намерениях создать в Эмиратах крупнейший в мире вычислительный кластер. Его энергопотребление должно было равняться мощности пяти ядерных реакторов.

Сейчас комплексы Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне практически не работают из-за повреждений в ходе конфликта. Клиентам рекомендовали перенести данные, что создает серьезные риски для многомиллиардных инвестиций бизнеса из США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года иранские дроны атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ.

Позднее Тегеран пригрозил ударами по крупнейшим американским IT-компаниям.

В прошлом году Илон Маск пытался сорвать сделку OpenAI по строительству вычислительного комплекса в Эмиратах.