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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    15 сентября 2026, 09:27 • Новости дня

    WSJ: OpenAI приостановила создание гигантского дата-центра в ОАЭ

    OpenAI заморозила проект дата-центра в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI отложила аренду вычислительного комплекса в Эмиратах мощностью в пять ядерных реакторов из-за военных повреждений аналогичных объектов.

    Разработчик искусственного интеллекта пересмотрел планы по расширению присутствия на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal.

    Ранее предполагалось, что корпорация станет ключевым арендатором нового масштабного инфраструктурного объекта в Абу-Даби, отмечает РИА «Новости».

    «Реализация этой сделки, судя по всему, приостановлена… OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта», – отмечает издание.

    В мае 2025 года агентство Bloomberg сообщало о намерениях создать в Эмиратах крупнейший в мире вычислительный кластер. Его энергопотребление должно было равняться мощности пяти ядерных реакторов.

    Сейчас комплексы Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне практически не работают из-за повреждений в ходе конфликта. Клиентам рекомендовали перенести данные, что создает серьезные риски для многомиллиардных инвестиций бизнеса из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года иранские дроны атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ.

    Позднее Тегеран пригрозил ударами по крупнейшим американским IT-компаниям.

    В прошлом году Илон Маск пытался сорвать сделку OpenAI по строительству вычислительного комплекса в Эмиратах.

    14 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по авиабазе в Саудовской Аравии

    Движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу в Саудовской Аравии десятками ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками в ответ на обстрелы своей страны.

    Шиитское движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект на юге Саудовской Аравии в ответ на обстрелы Йемена, передает РИА «Новости». Целью стала авиабаза имени короля Халеда в городе Хамис-Мушайт.

    «Мы провели масштабную военную операцию в отношении авиабазы имени короля Халеда в Хамис Мушайте, удары были точными и нанесли значительный урон», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки ракет и беспилотников. Удары пришлись по ангарам для авиационной техники, радиолокационным станциям, взлетно-посадочным полосам и складам с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе йеменские повстанцы атаковали военную базу в Хамис-Мушайте и объекты компании Saudi Aramco.

    После этого нападения Пакистан направил Ирану предупреждение с требованием обуздать хуситов.

    Вскоре вооруженные формирования захватили стратегический порт Моха на юго-западе Йемена.

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    14 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek, за сутки сервис получил более 3 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

    Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

    В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.

    ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.

    «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.

    Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.

    Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    14 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сирии начались самые масштабные акции протеста со времени свержения Башара Асада из-за резкого роста стоимости нефтепродуктов.

    После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

    Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

    Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

    В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

    Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.

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    14 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Альтман спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Глава OpenAI спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии в случае контроля над мощным искусственным интеллектом одним лицом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил опасение по поводу возможного антиутопического сценария, передает РИА «Новости».

    По его мнению, опасность кроется в вероятности использования мощного искусственного интеллекта одним человеком или организацией для навязывания своего мировоззрения.

    «Если необычайно мощный ИИ будет использоваться лишь одним человеком или компанией для того, чтобы навязать свою точку зрения другим, результаты могут стать крайне антиутопическими», – отметил Альтман.

    Также руководитель OpenAI опасается, что человечество может потерять контроль над будущим, которое перейдет к ИИ. Чтобы этого избежать, методы обеспечения безопасности должны опережать развитие нейросетей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ, эту идею поддержали Альтман и владелец xAI Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями.

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении человечеством точки сингулярности в гонке технологий.

    Американский предприниматель Илон Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта со сценарием фильма «Терминатор».

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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    14 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» захватили порядка 800 человек во время ожесточенных вооруженных столкновений с правительственными войсками на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада.

    Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.

    Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.

    Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.

    На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.

    Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    CENTCOM назвало заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

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    15 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Саудовская авиация ударила по Йемену

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря в провинции Таиз в Йемене, сообщает агентство SABA, близкое к йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).

    По данным SABA, в результате авиаударов есть жертвы среди мирных жителей.

    Точное число погибших и раненых пока не уточняется, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Саудовской Аравии десятками ракет и беспилотников.

    Ранее хуситы заявили о взятии под контроль шести округов в йеменских провинциях Таиз и Ходейда.

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    15 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Цена дизеля в Турции впервые в истории почти достигла 100 лир за литр

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость дизельного топлива на автозаправках Турции впервые в истории страны приблизилась к отметке 100 лир за литр (более 2 долларов), сообщают информационные агентства.

    Цены на дизельное топливо в Турции устанавливаются властями еженедельно и зависят от мировых цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    В ночь на вторник стоимость выросла на 7%, или на 6,62 лиры. В Стамбуле литр дизтоплива стоит около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре – 96,7 лиры, а в Анталье – более 98 лир (2,02 доллара).

    Самые высокие цены зафиксированы в восточных провинциях страны – Ване, Мардыне, Муше, Тунджели, Ыгдыре и Ширнаке. Рекордная стоимость отмечена в юго-восточной провинции Хаккяри – 98,47 лиры за литр (2,02 доллара).

    Бензин на турецких АЗС с субботы впервые в истории страны превысил отметку в 80 лир за литр. В туристических провинциях Мугла и Анталья литр бензина обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара).

    Турция активно импортирует нефть и дизельное топливо, в том числе из России: по данным EPDK, в июне поставки российского дизтоплива выросли на 6,3% и достигли 772 тыс. тонн.

    Рост цен сдерживает введенный весной механизм субсидий – министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти в случае резкого скачка цен компенсируют до 75% роста за счет собранных налогов. Похожая схема уже применялась в стране до 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива, и особенно остро дефицит дизеля ощущается в Западной Европе и США.

    В США стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня.

    В Сирии из-за резкого повышения цен на топливо вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки министров энергетики и экономики.

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    14 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей

    Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.

    Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.

    «Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.

    Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.

    До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.

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    14 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил провести в Багдаде переговоры по Персидскому заливу

    Al Hadath: Премьер Ирака предложил Багдад для переговоров по Персидскому заливу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива, сообщил телеканал Al Hadath.

    Как сообщает Al Hadath, инициатива направлена на урегулирование текущей ситуации в зоне Персидского залива, передает ТАСС. «Ирак готов провести (в Багдаде) прямые переговоры между сторонами конфликта в регионе», – подчеркнул Али аз-Зейди.

    Он добавил, что правительство приветствует любые серьезные дипломатические усилия, способствующие снижению напряженности.

    Политик подтвердил твердую позицию властей. По его словам, руководство страны не допустит превращения Ирака в арену для противоборства региональных и международных сил, а также исключает использование своей территории как плацдарма для угроз соседним государствам.

    Летом Багдад предложил свои услуги переговорщика между Вашингтоном и Тегераном.

    Иракский посол в России выразил готовность предоставить площадку для диалога двух стран.

    Накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара беспилотников по саудовскому нефтепроводу.

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    14 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    На западном побережье Йемена обострились бои армии с хуситами

    Tекст: Игорь Иножарский

    На западном побережье Йемена резко усилились боевые действия между правительственными силами и хуситами, из-за чего с начала сентября свои дома покинули более 82 тыс. человек.

    Йеменская армия нанесла авиаудары по позициям и технике хуситов в районах Моха и Зубаб провинции Таиз, поразив, по словам военного представителя армии полковника Маджида ан-Назили, объекты в так называемой «зоне уничтожения». Ответный удар последовал после того, как хуситы заявили о взятии под контроль города Моха с портом на Красном море, а также ряда островов, включая остров Миюн в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает Anadolu.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что за последние сутки по провинциям Таиз, Лахдж, Аль-Джауф, Хадджа, Аль-Байда и Саада было нанесено в общей сложности 58 авиаударов. Поддерживаемые правительством Силы Национального сопротивления сообщили, что с 9 августа по 10 сентября в боях на западном побережье погибли 500 их военнослужащих и около полутора тысяч получили ранения, а среди хуситов погибли более тысячи человек и тысячи получили ранения. На фоне значительных потерь министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбех призвал граждан срочно сдавать кровь для медицинских учреждений временной столицы Адена.

    Международная организация по миграции сообщила, что с начала сентября более 82 тыс. человек были вынуждены покинуть дома в провинциях Таиз, Ходейда и Лахдж, при этом более двух тысяч перемещенных лиц морским путем добрались до побережья Джибути. Местные власти Адена начали строительство нового лагеря для перемещенных лиц в районе Аль-Бурейка, рассчитанного на три-пять тыс. человек и предназначенного для семей, покинувших районы Моха, Хайс и Аль-Хуха.

    На фоне эскалации Йемен активизировал дипломатические усилия: министр иностранных дел страны Афра Зубе провела телефонный разговор с сомалийским коллегой Абдусалямом Абди, в ходе которого стороны обсудили события в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, а также угрозы безопасности международного судоходства. Сомалийская сторона вновь заявила о поддержке суверенитета Йемена и региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море. Ранее движение запретило проход израильских судов через Красное море, а до этого атаковало авианосец США Harry Truman в этой акватории.

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    15 сентября 2026, 08:27 • Новости дня
    Хуситы ударили ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии

    Атаки хуситов на юге Саудовской Аравии привели к ранению 13 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных ударов йеменских повстанцев-хуситов по южным регионам Саудовской Аравии ранения получили 13 мирных жителей.

    Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил о последствиях ударов шиитского движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости».

    По его словам, атаки были направлены на южные районы королевства.

    «Хуситы атаковали города Хамис Мушейт, Абху и Таиф с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате атак пострадали 13 мирных жителей, повреждены семь жилых домов и два автомобиля», – заявил аль-Малики.

    Он подчеркнул, что действия хуситов носят преднамеренный характер и направлены на эскалацию конфликта. Саудовская Аравия намерена дать жесткий ответ на эти выпады.

    В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что Эр-Рияд за пять дней нанес более 300 авиаударов по территории Йемена. В результате этих бомбардировок в провинции Таиз погибли два подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы атаковали авиабазу в городе Хамис-Мушайт десятками ракет.

    Неделей ранее шиитское движение нанесло удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco.

    В начале прошлого месяца в результате обстрела саудовской провинции Наджран пострадали 11 мирных жителей.

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    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей - Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран - а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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