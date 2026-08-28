Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в 12 регионах России

Tекст: Вера Басилая

Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы в 12 регионах страны. Речь идет о субъектах, где в настоящее время действует военное положение и установлен средний уровень реагирования, следует из сообщения в Max ЦИК.

Процедура может проходить в четырех формах по решению местной избирательной комиссии. Допускается голосование на избирательных участках, на дому, а также на придомовых территориях и в местах общего пользования. Кроме того, предусмотрен формат для групп избирателей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение.

Для обеспечения досрочного волеизъявления граждан применяются переносные ящики. Участковые комиссии обязаны довести до сведения избирателей информацию о времени, датах и местах проведения процедуры. При этом публикация подобных сведений в СМИ и сети Интернет запрещена в целях безопасности.

Основные выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о принятии всех необходимых мер безопасности для проведения выборов в приграничных регионах.

Ранее президент России Владимир Путин призвал уделить повышенное внимание организации избирательного процесса вблизи государственных границ.