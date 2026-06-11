Мишустин назвал объемы доходов бюджета России в прошлом году

В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата

Business Insider: Врачи впервые ввели пациенту отменяющий старение клеток препарат

Инъекция была сделана пациенту с глаукомой в рамках первого клинического исследования на людях. В течение следующих шести месяцев ученые будут оценивать эффективность терапии и внимательно следить за ее безопасностью, пишет Business Insider.

По словам генерального директора Life Biosciences Джерри Маклафлина, речь может идти о потенциально революционном шаге не только для науки о старении, но и для медицины в целом. «Мы рассматриваем возможность восстановления функций организма и обращения болезней вспять на фундаментальном биологическом уровне», – отметил он.

Технология клеточного перепрограммирования основана на открытии японского ученого Синъи Яманаки, который в 2007 году показал, что зрелые клетки можно вернуть в более молодое состояние с помощью набора специальных белков, получивших название «факторы Яманаки». Позже эта работа была удостоена Нобелевской премии.

Современные исследования направлены на так называемое частичное перепрограммирование. Его цель – не превращать клетки полностью в стволовые, а лишь омолаживать их, сохраняя при этом их функции и специализацию. Интерес к технологии стремительно растет. В проекты, связанные с клеточным перепрограммированием, инвестируют крупные фармацевтические компании и известные предприниматели, включая владельцев Amazon Джеффа Безоса и Open AI Сэма Альтмана.

В испытании планируется участие около 20 пациентов с глаукомой или неартериитической передней ишемической оптической нейропатией – одной из распространенных причин внезапной потери зрения. Для первого этапа была выбрана именно офтальмология. Глаз считается относительно изолированным органом, что позволяет снизить риск возможных побочных эффектов и безопаснее протестировать новую технологию.

Если технология подтвердит свою эффективность, в будущем она может использоваться не только для лечения заболеваний глаз. Исследователи рассматривают возможность применения клеточного перепрограммирования для восстановления мышечной ткани, печени, нервной системы и других органов.

Однако эксперты предупреждают, что метод связан с серьезными рисками. Главная проблема – вероятность развития онкологических заболеваний. В экспериментах на животных некоторые варианты клеточного перепрограммирования приводили к образованию опухолей.

Чтобы минимизировать эту опасность, Life Biosciences использует только три из четырех факторов Яманаки, исключив тот, который наиболее тесно связан с развитием рака. Кроме того, действие терапии контролируется с помощью антибиотика доксициклина: если возникнут проблемы с безопасностью, прием препарата можно прекратить, остановив процесс перепрограммирования клеток.

Несмотря на высокий уровень осторожности среди ученых, многие исследователи считают клеточное перепрограммирование одной из самых перспективных технологий в области продления здоровой жизни. Специалисты отмечают, что в случае успеха такие методы могут оказать значительно более сильное влияние на процессы старения, чем существующие добавки или препараты, используемые сегодня для поддержания здоровья.

Вместе с тем до возможного появления подобных лекарств на рынке еще далеко: даже при успешных результатах первых испытаний путь к одобрению и широкому применению может занять более десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске в России нового направления исследований по биологии старения. Российские ученые планируют получить первые результаты разработок по замедлению старения к 2027 году. Китайский стартап Lonvi Biosciences приступил к тестированию препарата для продления жизни до ста пятидесяти лет.