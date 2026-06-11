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Мишустин назвал объемы доходов бюджета России в прошлом году
Мишустин: Доходы бюджета России в 2025 году превысили 37 трлн рублей
Премьер-министр России назвал сумму доходов бюджета страны в 2025 году, особо отметив значительную долю поступлений от отраслей, не связанных с нефтегазовой промышленностью.
Доходы федерального бюджета России в 2025 году достигли более 37 трлн рублей. Основная доля финансовых поступлений пришлась на отрасли, не связанные с добычей углеводородов, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства..
«Полученные доходы составили в итоге более 37 трлн рублей, во многом благодаря ненефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает три четверти всех поступлений», – цитирует премьера РИА «Новости».
Глава кабмина уточнил, что ключевой вклад в экономику внесли промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, IT-сектор, а также медицина и образование. Все достигнутые показатели полностью соответствуют планам и задачам, поставленным президентом на профильном совете по стратегическому развитию, добавил Мишустин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Мишустин сообщал об увеличении доходности ненефтегазовых секторов экономики на 13%.
Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год. Министр финансов Антон Силуанов оценил долю нефтегазовых поступлений в этом документе в 27%.