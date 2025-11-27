Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Мишустин сообщил о росте ненефтегазовых доходов России
Свыше трех четвертей поступлений в российский бюджет сейчас обеспечивают отрасли, не связанные с добычей и переработкой углеводородов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
По его словам, доходность этих секторов увеличилась более чем на 13%, передает ТАСС. Премьер подчеркнул, что дальнейшее развитие экономики, рост благосостояния граждан и выполнение социальных обязательств напрямую зависят от сбалансированного экономического роста и замедления инфляции.
«Финансирование всех этих направлений было поддержано значительным ростом ненефтегазовых доходов – свыше 13%», – заявил Мишустин.
По его словам, наибольший вклад внесли промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, финансы и инновационные компании. Эти секторы формируют основу отечественной экономики и обеспечивают стабильность бюджета, подчеркнул премьер.
Газета ВЗГЛЯД писала, что несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора.