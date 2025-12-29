Китай против Японии: новая война в 2026?

Александр Щипков
Кому нужен раздор между государством и церковью
Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.
Архиепископ Савва
Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена
Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.
Дмитрий Губин
Прямка и протыпрямка против здравого смысла
Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.