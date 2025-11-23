  • Новость часаПВО сбила 75 беспилотников над регионами России и Черным морем
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Трамп: Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план
    Эксперт спрогнозировал появление в итоговом плане по Украине новых пунктов
    Институт Пушкина назвал три слова 2025 года
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    52 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    23 ноября 2025, 10:30 • Экономика

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось?

    Ненефтегазовые доходы федерального бюджета показали рост в 30% в 2025 году, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России. «И, по сути, они нас в этом смысле и вытянули, там рост 3 триллиона рублей. Мы за долгое время, первый раз, наверное, это зафиксировали, с 2018 года. Я помню, мы смотрели, у нас в федеральном бюджете сейчас такое рацио. Если в 2018 году 50 на 50 доходы делились нефтегазовые и ненефтегазовые, то теперь 70 на 30», – заявил Егоров.

    Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-октябре 2025 году снизились на 21,4% до 7,5 трлн рублей, сообщал Минфин 6 ноября. Это означает минус два триллиона по сравнению с 9,54 трлн за аналогичный период 2024 года.

    Несмотря на падение доходов от нефтегазового сектора на два триллиона рублей, поступления в федеральный бюджет за девять месяцев 2025 года выросли на 5%.

    «Доходы от нефтегазовой отрасли снизились, но доходы от ненефтегазовой выросли еще больше. То есть рост ненефтегазовых доходов компенсировал падение от экспорта нефти и газа. Но проблема в том, что дефицит бюджета все равно вырос. Почему так произошло? Да потому что расходы в течение года оказались больше, чем мы планировали. Это особенность 2025 года. И мы не можем снизить расходы, потому что там большая доля социальных обязательств и оборонных расходов», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Дефицит бюджета России составил 4,2 трлн рублей, или 1,9% ВВП за девять месяцев 2025 года, и может вырасти до 5,7 трлн рублей или 2,6% ВВП к концу года, прогнозирует Минфин.

    Почему так резко сократились нефтегазовые доходы? Главная причина, конечно, это снижение цен. «Если в прошлом году цены были в диапазоне 70-80 долларов за баррель марки Brent, то в этом году 60-65 долларов за баррель. При этом, объемы экспорта остались примерно такие же, как в 2024 году. Да и скидка на нашу нефть, то есть разница между сортом Urals и сортом Brent оставалась в 2024 году и большую часть 2025 года одинаковой - примерно 12-13 долларов за баррель. Только сейчас скидка немного подросла из-за новых санкций против «Лукойла« и «Роснефти« пока рынок перестраивается.

    Мировые цены на нефть начали падать с весны после того, как Дональд Трамп начал вводить пошлины против всех остальных стран в мире. И с тех пор они оставались на низком уровне с небольшими скачками, когда была бомбардировка Ирана, например, напоминает Юшков.

    Плюс с начала года Украина перекрыла транзит российского газа через свою территорию, а по нему шло примерно 16 млрд кубометров газа в год. Но экспорт нефти более маржинален, чем газа с точки зрения бюджетных доходов.

    Однако Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что на падение нефтегазовых доходов сказалось не только падение цены на нефть, но и повышение дисконта нашей марки Urals. Если Urals продавалась в среднем в 2024 году с дисконтом в 8-10 долларов с барреля, то в этом году, особенно осенью дисконты начали доходить до 20 долларов с барреля, то есть увеличение дисконта составило полтора-два раза, говорит эксперт. Сказалось, конечно, и увеличение добычи странам ОПЕК+, и курс рубля, который был отличным от заложенного в бюджет.

    Однако российская экономика интересным образом выдерживает падение нефтяных цен и доходов бюджета, и даже показывает рост ВВП. У России появился некий стержень, которого раньше явно не было.

    «Если бы раньше так упали нефтегазовые доходы, то, возможно, было бы тяжелее. Например, в начале 2000-х в России нефтегазовый сектор обеспечивал 50% доходов бюджета, более 70% экспорта и около 5% рабочих мест.

    На тот момент нефтегазовый сектор обеспечивал наибольшие доходы», - отмечает Мария Гирич, н.с. лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

    В 2009 году нефтегазовые доходы России упали вдвое из-за падения цен и снижения экспорта, в итоге российская экономика в 2009 году снизилась на 9%, и это было самое большое падение российского ВВП в XXI веке, напоминает Мильчакова. При этом, российская экономика за девять месяцев 2025 года, несмотря на слабые результаты нефтегазового сектора, выросла на 0,6%.

    Помогает не только снижение процентных ставов банками вслед за ключевой ставкой ЦБ. Драйверами роста в этом году являются обрабатывающая промышленность, главным образом, за счет бюджетного импульса, и сфера услуг, в основном общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма, говорит Мильчакова.

    «Большую поддержку экономике оказывает ненефтяной сектор в 2025 году. Ненефтегазовые доходы в бюджетную систему выросли на 15,1%, особенно от обрабатывающей промышленности, финансового сектора, строительства, торговля и IT-сектора. На повышение доходов, вероятно, отразилось увеличение налогов с 20 до 25%, при этом если ранее 3% от налога шло в федеральный бюджет, а 17% - в региональный, то теперь в федеральный бюджет идет 8%. Компании и ИП на УСН с выручкой свыше 60 млн рублей в год с 2025 года обязаны платить НДС, что также принесло дополнительный доход. Также введена прогрессивная шкала НФДЛ», - отмечает Гирич.

    В итоге снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете до 30% позволяет говорить о том, что понятие «сырьевой экономики« для России устарело. Об этом ранее заявил в частности вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Мы меньше зависим от сырьевой экономики, больше уже развиваются такие направления, как обрабатывающие производства, туризм, креативная экономика, современные технологические производства с высокой добавленной стоимостью, с высокими технологическими свойствами»,

    — сказал Новак. По его словам, это свидетельствует о том, что в российской экономике происходят структурные изменения.

    Гирич разделяет структуру бюджета и структуру экспорта: для бюджета зависимость от нефти действительно стала меньше, но с точки зрения экспорта - нет. Так, по данным Института Гайдара, за первые 7 месяцев 2025 года доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте составила до 56,1%. «Если говорить про экспорт и валютные поступления, то Россия остается ресурсно-ориентированной страной, так как более половины экспорта приходится на топливно-энергетические товары», - отмечает Гирич.

    «Пока сложно говорить о том, что Россия перестала быть сырьевой экономикой. Все-таки основные налогоплательщики в бюджет – это сырьевые компании. Просто в настоящее время экономика России стала гораздо более диверсифицированной», - согласна Мильчакова.

    По ее мнению, кака минимум до 2030-2035 гг., пока спрос на нефть в мире не выйдет на пик, Россия будет оставаться одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов в мире. «Но через пять-десять лет одним из ключевых экспортных товаров России может стать продовольствие, и, как ни казалось бы это странным, питьевая вода, поскольку в будущем многим странам будет угрожать очень серьезный дефицит водных ресурсов. Так что в перспективе вода теоретически может заменить России нефть. А спрос на природный газ, в том числе, из России, будет оставаться высоким как минимум до 2050 года, это ожидают даже в МЭА», - рассуждает Мильчакова.

    «Утверждение о сырьевой экономике всегда было спорным. Да, нефтегаз приносит существенный доход бюджету РФ, это факт. Но Слава Богу, что у нас это есть, без этого нам было бы гораздо сложнее. Это не проклятие, а наше конкурентное преимущество»,

    - считает Игорь Юшкова.

    По его словам, когда Россию называли сырьевой экономикой, то это были эмоциональные попытки обвинить нашу страну. «Но говорить, что у нас исключительно сырьевая экономика нельзя. Мы примерно половину из более чем 500 млрд сырой нефти перерабатываем. То же и по газу. Это считается сырьевой экономикой? Тогда можно говорить, что и у США как мирового лидера по производству нефти и газа тоже сырьевая экономика. А в 2024 году США можно было назвать даже сырьевым придатком Китая, так как был момент, когда Штаты стали основным экспортом углеводородов в КНР », - заключает Юшков.

