Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

Россия впервые готова брать в долг в юанях

Tекст: Ольга Самофалова

Россия выпустит в декабре свои первые гособлигации, номинированные в юанях. Министерство финансов начнет принимать заявки от инвесторов с 2 декабря на две серии внутренних облигаций с фиксированным купоном. Эти облигации будут выпущены в юанях и будут иметь срок погашения от трех до семи лет, а купонный период составит 182 дня. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 10 000 юаней.

Эта идея была еще до введения международных санкций, но сейчас, наконец, настало время ее реализовать. Минфин мотивировал растущий дефицит бюджета, но и для экспортеров эта инициатива может быть выгодной.

«У российских экспортеров накопилось много юаневой ликвидности, которая пока, как правило, хранится на депозитах. Но теперь они смогут ее вкладывать в госдолг. Для покупателей облигаций Минфина — это возможность эффективнее использовать юаневый капитал», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Минфин же получит дополнительный источник финансирования с внутреннего рынка, что в условиях финансовой изоляции со стороны Запада особенно актуально.

«Для Минфина — это еще и альтернатива классическим ОФЗ с постоянным купоном, доходность по которым растет, и они становятся менее выгодны», - говорит Бахтин.

«Интересный момент состоит в том, что выплаты можно будет получать и в юанях, и в рубля. Тогда как «замещающие» облигации Минфина – напротив – являются квазивалютными: их обслуживание происходит в рублях по курсу ЦБ. Важный фактор привлекательности бумаг для частного инвестора также связан с отменой валютной переоценки. Доход в виде курсовой разницы при продаже (погашении) облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, освобождается от уплаты НДФЛ», - отмечает Алексей Ковалев, руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам».

Минфин все это затеял потому, что ему надо финансировать дефицит бюджета. И один из инструментов - это нарастить внутренние займы. Внешнее кредитование во многом перекрыто для нашей страны. Решать вопрос только через повышение налогов опасно для замедляющейся экономики, ровно как и тратить под ноль накопленные резервы.

Для пополнения бюджета на 2026 году уже предусмотрено повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января нового года, снижение порога выручки малого и среднего бизнеса на упрощенке для перехода к уплате НДС, повышение налогов для букмекеров.

Рост госдолга в этом плане самый безвредный для российской экономики инструмент, потому что Россия старалась обходиться своими средствами

и накопила небольшой госдолг, особенно в сравнению с западными странами. Уровень госдолга России по отношению к ВВП составляет менее 20%, тогда как в США этот показатель превышает 120%.

«Минфин планирует увеличить объем госзаимствований на 2,2 трлн рублей, часть из них - на юаневые выпуски. В юанях министерство планирует занять на сумму до 400 млрд рублей», - отмечает Бахтин.

Что касается дефицита бюджета, то за 10 месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей или 1,9% ВВП страны. Для понимания: в прошлом году за тот же период был профицит на 124 млрд рублей.

Теперь по итогам 2025 года Минфин ожидает дефицит в 5,74 трлн рублей или 2,6% ВВП. Это в пять раз выше плана в исходном законе о бюджете.

Почему доходы бюджета стагнируют? «Это связано с продолжающимся падением нефтегазовых доходов - за 10 месяцев 2025 года они просели на 21,4% год к году. Это падение едва компенсируется ростом ненефтегазовых доходов на 11,3% год к году», - замечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». При этом, в октябре (в сравнению с сентябрем) падение нефтегазовых доходов первые в этом году сопровождалось сокращением ненефтегазовых доходов, что, по-видимому, отражает торможение роста экономики, добавляет эксперт.

В Минфине объясняют падение нефтегазовых доходов в основном снижением средней цены на нефть. Однако здесь давит еще и слишком крепкий рубль, говорит Беленькая. Так, средняя цена нефти Urals в октябре снизилась до 53,68 долларов за баррель и среднего курса доллара к рублю в 86,1, хотя в бюджете были заложены более высокие показатели.

«Дополнительные риски для нефтегазовых доходов могут быть связаны с потенциальным влиянием новых санкций на объемы экспорта нефти и дисконты в цене российских сортов», - говорит Беленькая. Именно поэтому Минфин планирует меры по снижению уязвимости федерального бюджета – постепенное снижение базовой цены на нефть до 55 долларов за баррель к 2030 году - по одному доллару в год.