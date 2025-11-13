  • Новость часаСтоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума
    ВСУ безвозвратно потеряли в Красноармейске насколько тысяч человек
    Еврокомиссар заявил о неспособности Украины возвращать кредиты
    В Кремле обеспокоились словами премьера Японии о ядерном оружии
    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    0 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    15 комментариев
    13 ноября 2025, 08:50 • Экономика

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Россия впервые готова брать в долг в юанях

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду.

    Россия выпустит в декабре свои первые гособлигации, номинированные в юанях. Министерство финансов начнет принимать заявки от инвесторов с 2 декабря на две серии внутренних облигаций с фиксированным купоном. Эти облигации будут выпущены в юанях и будут иметь срок погашения от трех до семи лет, а купонный период составит 182 дня. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 10 000 юаней.

    Эта идея была еще до введения международных санкций, но сейчас, наконец, настало время ее реализовать. Минфин мотивировал растущий дефицит бюджета, но и для экспортеров эта инициатива может быть выгодной.

    «У российских экспортеров накопилось много юаневой ликвидности, которая пока, как правило, хранится на депозитах. Но теперь они смогут ее вкладывать в госдолг. Для покупателей облигаций Минфина — это возможность эффективнее использовать юаневый капитал», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    Минфин же получит дополнительный источник финансирования с внутреннего рынка, что в условиях финансовой изоляции со стороны Запада особенно актуально.

    «Для Минфина — это еще и альтернатива классическим ОФЗ с постоянным купоном, доходность по которым растет, и они становятся менее выгодны», - говорит Бахтин.

    «Интересный момент состоит в том, что выплаты можно будет получать и в юанях, и в рубля. Тогда как «замещающие» облигации Минфина – напротив – являются квазивалютными: их обслуживание происходит в рублях по курсу ЦБ. Важный фактор привлекательности бумаг для частного инвестора также связан с отменой валютной переоценки. Доход в виде курсовой разницы при продаже (погашении) облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, освобождается от уплаты НДФЛ», - отмечает Алексей Ковалев, руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам».

    Минфин все это затеял потому, что ему надо финансировать дефицит бюджета. И один из инструментов - это нарастить внутренние займы. Внешнее кредитование во многом перекрыто для нашей страны. Решать вопрос только через повышение налогов опасно для замедляющейся экономики, ровно как и тратить под ноль накопленные резервы.

    Для пополнения бюджета на 2026 году уже предусмотрено повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января нового года, снижение порога выручки малого и среднего бизнеса на упрощенке для перехода к уплате НДС, повышение налогов для букмекеров.

    Рост госдолга в этом плане самый безвредный для российской экономики инструмент, потому что Россия старалась обходиться своими средствами

    и накопила небольшой госдолг, особенно в сравнению с западными странами. Уровень госдолга России по отношению к ВВП составляет менее 20%, тогда как в США этот показатель превышает 120%.

    «Минфин планирует увеличить объем госзаимствований на 2,2 трлн рублей, часть из них - на юаневые выпуски. В юанях министерство планирует занять на сумму до 400 млрд рублей», - отмечает Бахтин.

    Что касается дефицита бюджета, то за 10 месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей или 1,9% ВВП страны. Для понимания: в прошлом году за тот же период был профицит на 124 млрд рублей.

    Теперь по итогам 2025 года Минфин ожидает дефицит в 5,74 трлн рублей или 2,6% ВВП. Это в пять раз выше плана в исходном законе о бюджете.

    Почему доходы бюджета стагнируют? «Это связано с продолжающимся падением нефтегазовых доходов - за 10 месяцев 2025 года они просели на 21,4% год к году. Это падение едва компенсируется ростом ненефтегазовых доходов на 11,3% год к году», - замечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». При этом, в октябре (в сравнению с сентябрем) падение нефтегазовых доходов первые в этом году сопровождалось сокращением ненефтегазовых доходов, что, по-видимому, отражает торможение роста экономики, добавляет эксперт.

    В Минфине объясняют падение нефтегазовых доходов в основном снижением средней цены на нефть. Однако здесь давит еще и слишком крепкий рубль, говорит Беленькая. Так, средняя цена нефти Urals в октябре снизилась до 53,68 долларов за баррель и среднего курса доллара к рублю в 86,1, хотя в бюджете были заложены более высокие показатели.

    «Дополнительные риски для нефтегазовых доходов могут быть связаны с потенциальным влиянием новых санкций на объемы экспорта нефти и дисконты в цене российских сортов», - говорит Беленькая. Именно поэтому Минфин планирует меры по снижению уязвимости федерального бюджета – постепенное снижение базовой цены на нефть до 55 долларов за баррель к 2030 году - по одному доллару в год.

    Главное
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Азаров: Коррупционный скандал на Украине грозит Зеленскому отставкой
    В Херсоне после отъезда Зеленского выключили свет
    Итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с Лавровым
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров
    Не принятая в школу Москвы девочка из Латвии отлично сдала тест

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад отнимает у Армении русский хлеб

    Армения послала России «поцелуй Иуды»: по информации СВР, Ереван готовится частично отказаться от закупок зерна Москвы в пользу продукции Киева ради демонстрации расположения Евросоюзу. Однако эксперты предупреждают: это решение дорого обойдется кавказской республике в силу значительно больших затрат на логистику при вывозе пшеницы с Украины. Удастся ли Москве остановить Ереван от действий «себе во вред»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации