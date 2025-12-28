Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
В Подмосковье прохожие спасли двух провалившихся под лед детей
Двое братьев девяти и 11 лет провалились под лед на реке Пехорка в Балашихе, но были спасены благодаря быстрой реакции прохожих, сообщила подмосковная прокуратура.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 27 декабря 2025 года рядом с жилым комплексом на улице Яганова, где дети катались с горки возле берега. В какой-то момент двое братьев провалились под лед, передает РИА «Новости».
Мужчины, проходившие мимо, оперативно среагировали и вытащили детей из воды. Обоих пострадавших госпитализировали в местное медицинское учреждение, их жизни сейчас ничего не угрожает.
Балашихинская городская прокуратура начала проверку по данному происшествию. Ведомство уточняет, были ли в полном объеме приняты меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также, по информации ведомства, будет дана оценка действиям родителей, которые не проконтролировали безопасность детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, машина с людьми провалилась под лед на реке Лене в Якутии. В салоне находилось восемь человек. Спасатели Якутии вытащили ушедшую под лед Лены машину с телом ребенка.