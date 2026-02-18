В Кузбассе после падения снега с крыши дома погиб мужчина

Tекст: Тимур Шайдуллин

62-летний житель Анжеро-Судженска погиб после того, как на него с крыши собственного дома сошел снег. Трагедия произошла 18 февраля на улице Пугачева, сообщает СУСК РФ по Кемеровской области.

По данному факту в СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в ведомстве.

Следователи продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти начали проверку после гибели четырех жителей Владимирской области и Мордовии из-за схода снега с крыш частных домов.

В понедельник в Саратове мужчина погиб в результате падения снега с крыши. А всего по данным МЧС, в 25 регионах страны за неделю погибли девять человек из-за схода снега и падения льда с крыш.



