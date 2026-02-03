Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.0 комментариев
Золото подорожало более чем на 4%
Цены на золото выросли на 4%, серебро подорожало на 8%
Утром вторника котировки золота на бирже Comex выросли более чем на 4%, а серебро подорожало сразу на 8% на фоне ослабления доллара.
Стоимость золота на мировых рынках продолжает расти, прибавляя более 4% по итогам утренних торгов, сообщает РИА «Новости».
По данным на 8.25 цена апрельского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 193,69 доллара, или на 4,16%, достигнув 4 846,29 доллара за тройскую унцию. Серебро также демонстрирует значительный рост: мартовский фьючерс подорожал на 8,21% и составляет 83,33 доллара за унцию.
Эксперты отмечают устойчивость фундаментальных факторов, поддерживающих рост драгметаллов. По словам рыночного аналитика Pepperstone Group Ltd Ахмада Ассири, «фундаментальные факторы, поддерживающие золото сегодня, практически остались такими же, как и те, что преобладали до коррекции цен в пятницу». Аналитик добавил, что волатильность на рынке останется высокой в ближайшее время, так как инвесторы продолжают оценивать недавние потрясения и пересматривать свои стратегии.
Росту котировок золота способствует ослабление курса доллара. Индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, снизился на 0,15% и составил 97,46 пункта. Ослабление доллара традиционно повышает привлекательность золота для держателей других валют, что поддерживает дальнейший рост цен на этот металл.
Напомним, накануне золото подешевело до минимума с 8 января на фоне новостей о действиях Федеральной резервной системы США.
В конце прошлой недели стоимость фьючерсов на золото и серебро снизилась на мировых биржах. В частности, цена золота опустилась ниже 4,9 тыс. долларов.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мировые центробанки сейчас сталкиваются с проблемой высокой стоимости золота.