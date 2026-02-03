Рябков заявил о невозможности диалога с США без перемен в политике Вашингтона

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, диалог между Россией и США по вопросам стратегической стабильности невозможен без существенного изменения политики Вашингтона, передает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что в настоящий момент не существует никаких предпосылок для возобновления конструктивного диалога с Соединенными Штатами. По его словам, «нужны далеко идущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами».

Рябков добавил, что для возвращения к обсуждению стратегической стабильности требуется переосмысление Вашингтоном своей политики. Только после этого, по его мнению, станет возможным определять, когда и в каком формате можно будет возобновить диалог по этим вопросам.

В ходе визита в Китай Рябков также заявил, что Россия и Китай единодушны во мнении о причинах разрушения прежней системы стратегической безопасности, пишет РИА «Новости». Он отметил: «Мы едины с нашими китайскими друзьями в том, что главная причина вот этой ситуации разложения прежней системы и отсутствие чего-то ей на замену – в односторонних действиях США».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года.

Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина по ДСНВ.

Путин выступил с инициативой к США продолжить диалог по договору и сохранить стратегическую стабильность.