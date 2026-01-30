  • Новость часаЗахарова: Рютте признал Западную Европу вассалом США
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 21:16 • Новости дня

    Reuters: Дмитриев в субботу встретится с членами администрации США в Майами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев собирается посетить Майами в субботу, пишет Reuters.

    Как отмечается в публикации Reuters, Дмитриев планирует провести встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    29 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    Глава ГРУ оценил переговоры с Киевом без участия США фразой «А когда было легко?»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    В ответ на вопрос о возможных трудностях он заявил: «А когда было легко?», передает ТАСС. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Костюков также дал оценку прошедшим 23–24 января российско-американско-украинским переговорам в Абу-Даби. По его словам, атмосфера на встрече была «конструктивная».

    «Все все понимают», – отметил адмирал, уточнив, что речь идет о прямом смысле этого выражения. Костюков подчеркнул, что участники консультаций проявили взаимопонимание по ключевым вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине всегда заявляли о готовности к продолжению контактов.

    Кремль подчеркнул удовлетворение началом прямых переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби и отметил сложность обсуждений.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби намерены продолжить 1 февраля.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    28 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    30 января 2026, 02:59 • Новости дня
    Патрульный самолет США приблизился к берегам Сочи

    Американский патрульный самолет Poseidon приблизился к берегам Сочи

    Патрульный самолет США приблизился к берегам Сочи
    @ Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского патрульного самолета P-8A Poseidon прошел над Черным морем недалеко от Сочи, следует из полетных данных.

    Poseidon поднялся в небо на территории Румынии. Самолет пролетел над акваторией Черного моря, обойдя Крым, и приблизился к району побережья Сочи. Воздушное судно развернулось и совершило несколько кругов недалеко от береговой линии. Общая продолжительность пребывания самолета в воздухе составила около шести часов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский патрульный самолет P-8A Poseidon заметили вблизи Мурманска. Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 20 января обнаружили над Черным морем возле российского побережья около Сочи.

    30 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля

    Песков: Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля

    Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля.

    Песков подтвердил, что Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой временно не наносить удары по Киеву, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Трамп попросил воздержаться от атак на столицу Украины до 1 февраля, чтобы способствовать подготовке к возможным переговорам.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

    Политолог Павел Данилин заявил, что недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием».

    29 января 2026, 10:30 • Новости дня
    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов без казахстанской доли

    «ЛУКОЙЛ» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    28 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи

    Эксперт предложил спецназу США перейти к диверсиям против высокотехнологического противника

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    30 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    В заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин говорится, что комитет рекомендовал законопроект к принятию, передает ТАСС.

    Документ теперь будет рассмотрен полным составом Сената. В заявлении говорится, что этот шаг связан с попытками администрации США урегулировать кризис на Украине.

    Законопроект был предложен в сентябре 2025 года и предусматривает санкции против танкеров, которые, по мнению авторов, принадлежат теневому флоту России. Также ограничения будут распространены на иностранные компании, способствующие перевозкам при помощи таких судов, и на портовые терминалы, принимающие нефть с этих танкеров.

    В документе оговариваются санкции против проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2» и дальнейшее расширение рестрикций на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    27 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    28 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Абу-Даби, запланированные на первое февраля, пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщил заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Рубио отметил, что на прошлой неделе уже состоялась встреча в ОАЭ, прошедшая впервые за много лет в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, передает ТАСС. В переговорах тогда приняли участие Кушнер и Уиткофф, а также представители России и Украины.

    По словам Рубио, новые переговоры, запланированные на 1 февраля, пройдут в двустороннем формате, и США могут быть представлены, но это будут не Кушнер и не Уиткофф.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    28 января 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине

    Рубио заявил, что согласие России на гарантии безопасности Киеву не получено

    Tекст: Вера Басилая

    Любые гарантии безопасности для Киева возможны лишь после завершения конфликта и требуют обязательного согласования с Россией, сообщил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Согласие властей России на возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада пока не получено, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

    «Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», – заявил Рубио.

    По его словам, любые гарантии безопасности могут быть введены только после завершения конфликта на Украине, и этот фактор обязательно должен быть учтен.

    Госсекретарь отметил, что обсуждения потенциальных гарантий ведутся на уровне НАТО, однако европейские страны не способны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности без поддержки США. Он также призвал Европу наращивать собственный военный потенциал, чтобы обеспечить независимость в вопросах безопасности.

    Рубио заявил, что обсуждается возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке Соединенных Штатов.

    Госсекретарь США отметил, что стороны по урегулированию кризиса на Украине продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием.

    В МИД России предупредили, что размещение западных военных объектов и инфраструктуры на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая России и европейским государствам.

    29 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Легкоатлетку Клишину лишили квартиры в Твери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что осталась без прописки после передачи ее квартиры в Твери военному.

    Как передает РИА «Новости», Клишина заявила, что в 2011 году получила однокомнатную квартиру в Твери с условием возможного перевода недвижимости в собственность при выполнении ряда спортивных достижений или выслуге лет.

    «Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах», – рассказала Клишина.

    По словам спортсменки, в прошлом году ее выписали из квартиры, а саму недвижимость передали военнослужащему. Клишина отметила, что теперь не имеет никакой регистрации, и назвала себя «бомжом». Она добавила, что для перевода квартиры в собственность необходимо оставаться действующей спортсменкой.

    Клишина подчеркнула, что не знает, кому именно передали квартиру, но ей сообщили, что жилье предоставлено военным. Сейчас она продолжает жить и тренироваться в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Клишина сообщила, что осталась без прописки после передачи предоставленной ей недвижимости другому человеку.

    Ранее Клишина заявила, что дисквалификация сборной России по легкой атлетике – не более чем способ устранить сильного соперника.

