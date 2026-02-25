  • Новость часаМишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    Американский дрон MQ-9 превратили в носителя крылатых ракет
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли семь человек
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение пошлин
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    12 комментариев
    25 февраля 2026, 14:55 • Новости дня

    Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных сервиса Flightradar24.

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, передает РИА «Новости».

    По данным Flightradar24, воздушное судно вылетело из Румынии и приступило к патрулированию акватории Черного моря. Информация о конечном пункте назначения самолета на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Bombardier ARTEMIS II совершил разведывательный полет из Румынии.

    Bombardier ARTEMIS II также заметили в небе над Черным морем.

    Рекордное число самолетов-разведчиков НАТО фиксировали над Черным морем.

    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (10)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    В результате атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области погибло четыре человека
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Четыре сотрудника предприятия ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли при атаке украинских беспилотников, еще десять получили ранения, сообщил Анохин в Telegram-канале.

    По словам главы региона, ночью предприятие подверглось удару со стороны ВСУ, в результате чего среди мирных работников появились жертвы и пострадавшие. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения.

    В связи с инцидентом в целях безопасности все школы региона перешли на дистанционный режим обучения. Детские сады Смоленской области временно приостановили занятия, о чем также сообщил губернатор в своем видеообращении.

    Кроме того, спасательные службы оперативно локализовали очаги возгорания на территории ПАО «Дорогобуж». Губернатор отметил, что ситуация на предприятии находится под контролем, а специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.

    Ранее СМИ писали, что украинские беспилотники нанесли удар по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки погибли трое сотрудников экстренных служб.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Нестерного, Циркунов, Каменной Яруги, Ольшан, Жовтневого, Мартового и Веселого в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Михайловкой, Кондратовкой, Угроедами и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, пусковая установка американской РСЗО MLRS и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригаде охраны генштаба ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Паламаревки, Благодатовки, Новоосиново, Староверовки, Грушевки в Харьковской области и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Defender, четыре артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Дружковки, Веролюбовки, Краматорска, Никифоровки, Алексеево-Дружковки и Константиновки в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Марьевки, Торского, Белицкого, Красноярского, Новопавловки, Ленина, Сергеевки, Кучерова Яра, Гришино и Доброполья в ДНР и Межевой в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС РФ

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский летчик из салона автомобиля, скорее всего видеорегистратором, запечатлел путь домой, в город Гостомель в Киевской области, на одном из КПП к нему подошел постовой, которого он принял за солдата ВСУ, но это было не так.

    «Одно из немногих забавных видео первых дней начала СВО. Украинский летчик из Гостомеля по пути домой встретил российских десантников, уже занявших город, но не понял этого и общается с ними, как с украинскими солдатами», – сказано в описании к видео, представленном в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    К машине подходит постовой с белой нашивкой на рукаве, о чем-то говорит по рации.

    «Здорова, мужики, у меня сын в этом доме, я летчик. Что там у вас, ребята? Возле домов там кто-то есть из наших? Я понял, давайте», – обращается на чистом русском языке украинский летчик.

    Патрульный позволяет проезжать и добавляет «вас там встретят».

    «Осознание ситуации приходит уже после того, как ему объясняют правила поведения и пропускают дальше», – пояснили в подписи к видео.

    Спустя мгновение видео наполняется отборной руганью и обзываниями россиян по национальному признаку.

    «Российские войска в Гостомеле. Гостомель взяли! А я думал, это наши», – далее следует непереводимая игра слов с национальным колоритом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ. Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 07:20 • Новости дня
    Эксперт сообщил о применении ВСУ мин с волновым эффектом Доплера

    Tекст: Катерина Туманова

    Эффект Доплера – это изменение частоты и длины волн (звуковых, световых, электромагнитных), которые воспринимаются из-за движения их источника или наблюдателя, такие мины с радиовзрывателями, реагирующими на изменение радиофона при движении объектов в зоне СВО стали устанавливать боевики ВСУ.

    Украинские военные начали активно использовать мины с радиовзрывателями, обладающими эффектом Доплера, рассказал РИА «Новости» заместитель генерального директора компании-производителя дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

    По его словам, такие мины оснащаются датчиками, излучающими радиосигнал, и реагируют они на изменение радиофона, которое происходит при появлении и передвижении любого объекта.

    «Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – рассказал Садовник.

    Он отметил, что методы обнаружения и нейтрализации подобных мин схожи с методами, применяемыми для поиска беспилотных летательных аппаратов, поскольку детекция строится на анализе радиосигнала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов. Власти ДНР узнали, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    Пленный военный ВСУ признал участие в бою с танком «Алеша»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный, попавший в плен к российским бойцам, рассказал как в 2023 году участвовал в битве с экипажем танка ВС РФ «Алеша» в Запорожской области. Военнопленным оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

    Украинский военный, захваченный российскими бойцами, признался в участии в бою с танком «Алеша» в Запорожской области летом 2023 года, передает ТАСС.

    Пленным оказался контрразведчик и агент Службы безопасности Украины Сергей Мыхайлов. Он рассказал: «2023 год, Ззапорожское направление. И нас как поросят бросают, говорят, что все хорошо, все замечательно. Нас шло пять MaxxPro, два или три »Козака« и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. «Алеша» – ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе».

    По словам Мыхайлова, его бронегруппа была полностью уничтожена российским экипажем танка. Экипаж «Алеши» в ходе того боя остановил бронетехнику противника, уничтожив восемь машин, среди которых были бронемашины MaxxPro, «Козак» и танки.

    Минобороны России ранее сообщало, что потери украинской стороны в этом бою превысили 100 человек убитыми и ранеными. Эту же цифру подтвердил пленный в беседе с корреспондентом агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца».

    В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша».

    Спасшего командира танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 01:48 • Новости дня
    Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался не готов рассуждать о возможности завершения конфликта ко Дню независимости США, на что, по данным источников некоторых СМИ, очень надеются в Белом доме.

    Усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине  буксуют из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик, а боевые действия в основном буксуют из-за четырех лет боевых действий, пишет Bloomberg.

    «Союзники говорят, что США настаивают на заключении сделки до того, как Трамп проведет празднование 250-й годовщины независимости США 4 июля. Но, по словам высокопоставленных чиновников из Европы и НАТО, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворит его основные требования», – сообщили источники агентства.

    Комментируя эти данные Зеленский признался, что таких дат со стороны США не знал.

    «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», – приводят «Вести» слова главы киевского режима.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский в телефонном интервью несколько раз отметил, что Трамп пытается давить на Украину, считая, что небольшая страна скорее согласится с неудобными условиями мира. Белый дом в лице Кэролайн Левитт ответил на упреки Зеленского в адрес Трампа.

    Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 11:14 • Новости дня
    Офицер ВС России принял командование и остановил наступление ВСУ под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Севастополя Михаил Сухенко рассказал о срыве наступления ВСУ под Работино после того, как принял командование из-за ранения офицера.

    Лейтенант Михаил Сухенко рассказал подробности боев с украинскими формированиями в районе Работино в 2023 году, передает RT.

    Офицер поделился историей о том, как ему пришлось взять на себя руководство подразделением в критической ситуации.

    «В ходе боя был ранен командир роты, после чего я принял командование подразделением на себя», – сообщил военнослужащий. За грамотные действия и проявленный героизм в этом эпизоде лейтенант был удостоен ордена Мужества.

    По словам военного, противник пытался развить контрнаступление с использованием западной бронетехники, кассетных боеприпасов и химических средств. Российское подразделение действовало решительно, ударив во фланг наступающим силам и атаковав первым.

    Благодаря слаженным действиям бойцов удар по врагу оказался эффективным. Российским военнослужащим удалось не только остановить продвижение ВСУ, но и удержать занимаемые позиции.

    В августе 2025 года боец группировки «Днепр» рассказывал об уклонении украинских военных от огневого контакта севернее Работино.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 02:02 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации под Константиновкой в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения укрепляются на новых позициях в районе Берестка после завершения зачистки этого населенного пункта, который расположен южнее Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо константиновского направления и непосредственно южных окраин Константиновки: в районе населенного пункта Бересток идут позиционные бои, идет зачистка местности и закрепление наших ребят на новых позициях», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что к российским позициям подтягиваются тыловые подразделения и резервы, чтобы выполнять поставленную боевую задачу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что ВС России зачищают позиции ВСУ в лесу под Константиновкой. ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки. Бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Первая президентская бригада ВСУ запросила вывод с фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ требуют вывести их с линии фронта в Запорожской области из-за больших потерь. Как сообщили в российских силовых структурах, подразделение несет потери из-за ударов ФАБ.

    Солдаты первой президентской бригады ВСУ обратились к командованию с требованием вывести их с линии фронта в Запорожской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах отметили, что причиной подобных требований стали большие потери, которые подразделение понесло в результате ударов ФАБ.

    «ФАБ сильно проредили ряды президентской бригады ВСУ. Сейчас ее солдаты требуют от командования вывести их с линии фронта, поскольку их численность за последнее время сильно сократилась», – сообщили представители силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Российские военные освободили Риздвянку в Запорожской области.

    ВСУ потеряли около двух рот на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие ведут суровые встречные бои, ВСУ увеличивают число дронов, применяемых по гражданской инфраструктуре приграничных областей, и пытается контратаковать, но заканчиваются эти попытки одинаково – разгромом.

    «Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225 ошп дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной «мясной штурм» на позиции группы войск «Север» в районе Андреевки. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена», – сообщили российские бойцы неофициальному Telegram-каналу «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе бойцы продвинулись на шести участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех, а за сутки общее продвижение составило до 500 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» уничтожали скопления живой силы ВСУ в районах Рыжевки и Павловки.

    На Харьковском направлении в лесу западнее Симиновки расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 127 отмбр, а штурмовики существенно продвинулись и заняли два опорных пункта ВСУ.

    В районе Волчанских Хуторов экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ били по позициям подразделений ГПСУ противника. На Хатненском участке фронта ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районе Ольховатки и в районе Колодезного.

    На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заявили о недельной блокаде у Садков бригады ВСУ без провизии и связи. Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях. Украинские власти Сумской области усилили меры по вывозу мирных жителей.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Оборонные компании после СВО захотели захватить мировые рынки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подавляющее большинство российских производителей продукции двойного и специального назначения хотят переориентировать поставки на внешние рынки после СВО, показал опрос Центра беспилотных систем и технологий.

    Исследование показало, что 86% профильных предприятий планируют отправлять товары за рубеж после окончания спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Лишь 14% респондентов рассчитывают сосредоточиться на внутреннем потребителе.

    В анкетировании участвовали более 300 разработчиков и изготовителей техники специального назначения. Всего резидентами профильного центра числятся свыше 400 организаций.

    Около половины этих фирм выпускают беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Еще 25% занимаются средствами радиоэлектронной борьбы и связью, а 10% создают элементы гражданской ПВО.

    Ранее президент Владимир Путин призывал увеличить экспорт беспилотных систем для выхода на мировые рынки. Он также отмечал успехи России в поставках продукции военного назначения десяткам стран в 2025 году.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    В ВДВ рассказали о страхе бойцов ВСУ перед ближним боем

    Боец ВДВ заявил о ставке ВСУ на дроны вместо стрелковых боев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные стараются избегать прямых столкновений с российскими силами, предпочитая использовать артиллерию и беспилотники из-за неготовности к контактному бою, заявил боец 299-го гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Агап.

    ВСУ чаще всего уклоняются от перестрелок, делая упор на дистанционные удары, сказал собеседник ТАСС.

    Военнослужащий выполнял боевые задачи на краснолиманском и артемовском направлениях, а также в Херсонской области.

    «ВСУ используют БПЛА, артиллерия бьет, а стреляться – они не стреляются. Редко где можно увидеть сейчас, где-то из-под земли постреляют сейчас, и все, и бегут», – рассказал десантник.

    По мнению российского бойца, такая тактика связана с тем, что подразделения украинской армии просто не подготовлены к непосредственному огневому контакту.

    В августе 2025 года боец группировки «Днепр» рассказывал об уклонении украинских военных от огневого контакта севернее Работино.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Подорвавший машину ДПС в Москве хотел разбогатеть на криптовалюте
    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльный бизнес
    Власти создали рабочую группу по проблемам «Почты России»
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    Экс-невесте Лепса Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации