Tекст: Вера Басилая

Источники в российских силовых структурах сообщили, что зона эвакуации в Сумской области продолжает расширяться и уже приближается к самому городу Сумы, передает ТАСС.

По их словам, местные власти наращивают усилия по вывозу гражданского населения, чтобы сократить количество мирных жителей в прифронтовых районах.

Ранее сотрудники силовых структур сообщали, что в прифронтовых населённых пунктах Сумской области практически не осталось местных жителей. Также отмечается, что власти Украины добиваются эвакуации максимального числа жителей города Сумы, чтобы освободившиеся квартиры могли быть использованы для размещения военнослужащих ВСУ.

В конце декабря прошлого года глава областной администрации Олег Григоров заявлял, что около 4 тыс. жителей северных районов Сумской области отказываются покидать свои дома. Обязательные и принудительные эвакуации из населённых пунктов, находящихся рядом с линией боевых действий, власти Украины объясняют вопросами безопасности.

Верховная рада приняла закон, позволяющий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий боевых действий без согласия родителей.

Администрация города Сумы рассматривает вопрос об изъятии квартир и коммерческих помещений у граждан, покинувших Украину.

Киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области.