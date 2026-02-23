Экс-глава генштаба ФРГ Куят назвал военное положение Украины критическим

Tекст: Вера Басилая

Бывший начальник генштаба ФРГ Харальд Куят и евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявили о критическом состоянии Украины на фронте в письме, разосланном дипломатическим миссиям в Брюсселе, передает РИА «Новости».

Авторы считают, что переговоры с Россией должны рассматриваться как единственная возможность для киевского режима избежать военного поражения, что требует изменения отношения к украинским властям и России.

В документе отмечается, что пока западные лидеры надеются «поставить Россию на колени» и продлевают конфликт, переговоры невозможны, а подобная позиция названа опасной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для участия Европы в переговорах с Россией и США по урегулированию украинского кризиса Евросоюзу необходимо восстановить статус серьезного переговорщика.

Представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

Ранее Москва и Киев проводили последние переговоры при посредничестве США в Женеве.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.