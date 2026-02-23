23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.17 комментариев
В Германии заявили о критическом положении Украины в военном плане
Сложившаяся на Украине военная ситуация оценивается как критическая, и переговоры рассматриваются как способ избежать поражения Киева на поле боя, следует из письма, направленного всем миссиям в Брюсселе евродепутатом Михаэлем фон дер Шуленбургом и бывшим начальником генштаба ФРГ Харальдом Куятом.
Бывший начальник генштаба ФРГ Харальд Куят и евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург заявили о критическом состоянии Украины на фронте в письме, разосланном дипломатическим миссиям в Брюсселе, передает РИА «Новости».
Авторы считают, что переговоры с Россией должны рассматриваться как единственная возможность для киевского режима избежать военного поражения, что требует изменения отношения к украинским властям и России.
В документе отмечается, что пока западные лидеры надеются «поставить Россию на колени» и продлевают конфликт, переговоры невозможны, а подобная позиция названа опасной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для участия Европы в переговорах с Россией и США по урегулированию украинского кризиса Евросоюзу необходимо восстановить статус серьезного переговорщика.
Представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.
Ранее Москва и Киев проводили последние переговоры при посредничестве США в Женеве.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.