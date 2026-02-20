Tекст: Антон Антонов

После смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) миграционная служба выдала новый паспорт, где в графе указан женский пол, передает РИА «Новости».

Женщина-трансгендер (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) обратилась в территориальный центр комплектования с требованием снять ее с воинского учета. Военкомат отказал, указав на необходимость решения военно-врачебной комиссии.

Однако суд признал действия ТЦК незаконными. Как пишут украинские СМИ, в обосновании иска сообщалось, что истец в соответствии с медицинским свидетельством об изменении половой принадлежности и внесенных изменений в актовую запись гражданского состояния, сменил пол с мужского на женский.

Суд обязал исключить трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) из воинского учета и системы электронного реестра военнообязанных «Оберег», так как по украинскому законодательству женщины могут служить только добровольно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины весной назначили Оксану Григорьеву на должность советницы по гендерным вопросам, чтобы разработать стратегию по укреплению гендерной политики. Трансгендеры и «небинарные личности» (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) на Украине не смогут избежать мобилизации, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.