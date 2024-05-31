Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам

Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

Tекст: Евгений Поздняков

«Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

«Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

«Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

«Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

«Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.