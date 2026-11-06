Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
FT: Авторы писем с угрозами предупредили о новой волне атак в Европе
FT: Авторы писем о минировании в Европе пообещали новую волну атак
Авторы электронных писем, из-за которых в Европе эвакуировали редакции СМИ и экстренно сажали самолеты, заявили о подготовке «новой волны атак», пишет Financial Times.
Газета Financial Times получила доступ к тексту письма, в котором говорится, что события уходящей недели – «лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем», передает ТАСС. Злоумышленники пригрозили атаками на пассажирские самолеты, круизные лайнеры, поезда и станции метро.
Ирландский телеканал RTE, сотрудники которого были эвакуированы в пятницу, сообщил, что письмо было озаглавлено как «Послание Западу».
Ранее в пятницу человек по имени Михаил Андропов взял на себя ответственность за рассылку ложных сообщений о минировании авиарейсов в Европе.
В тот же день британский телеканал Sky News и ирландский RTE получили анонимные угрозы взрывов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы в Европе зафиксировали не менее 15 сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов.