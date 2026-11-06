FT: Авторы писем с угрозами предупредили о новой волне атак в Европе

FT: Авторы писем о минировании в Европе пообещали новую волну атак

Tекст: Тимур Шайдуллин

Газета Financial Times получила доступ к тексту письма, в котором говорится, что события уходящей недели – «лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем», передает ТАСС. Злоумышленники пригрозили атаками на пассажирские самолеты, круизные лайнеры, поезда и станции метро.

Ирландский телеканал RTE, сотрудники которого были эвакуированы в пятницу, сообщил, что письмо было озаглавлено как «Послание Западу».

Ранее в пятницу человек по имени Михаил Андропов взял на себя ответственность за рассылку ложных сообщений о минировании авиарейсов в Европе.

В тот же день британский телеканал Sky News и ирландский RTE получили анонимные угрозы взрывов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы в Европе зафиксировали не менее 15 сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов.