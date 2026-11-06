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Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1057 долларам
Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 1057 долларов
Биржевые цены на газ в Европе символически поднялись в начале торгов пятницы, приблизившись к отметке 1057 долларов за тысячу кубометров.
Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 1047,2 доллара за тысячу кубометров (-0,6%). К 10:00 мск показатель составил 1056,7 доллара (+0,3%), передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
В конце октября стоимость газа впервые с 2022 года достигала 1200 долларов. К новому значительному удорожанию газа в Европе в этом году привел конфликт на Ближнем Востоке.
Евросоюз вступил в новый отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%. В начале октября Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозировала, что запасы газа в подземных хранилищах ЕС могут сократиться до 11% их вместимости к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках сжиженного природного газа и при полном прекращении трубопроводного импорта из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой. В тот же день биржевые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов.
Во вторник заполненность европейских хранилищ упала до 13-летнего минимума.