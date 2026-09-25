Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим солдатом ВСУ
Гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины», – рассказал источник РИА «Новости».
Мотивы преступления пока неясны, задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.
Подозреваемый Игорь М. ехал из Германии на Украину. На границе его не пропустили из-за отсутствия автомобильной страховки. Представитель польской прокуратуры сообщил, что при задержании злоумышленник получил травмы, сейчас он находится в больнице и нуждается в медицинской помощи.
Ранее замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек анонсировал проверку задержанного украинца на вменяемость.
Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал суровое наказание для нападавшего.
Местная полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления.