МИД: Стена дронов нужна ЕС для прикрытия роста военных расходов

Tекст: Вера Басилая

По словам Масленникова, проекты вроде «стены дронов» от России Евросоюз использует только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, передает РИА «Новости».

«Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», – объяснил дипломат.

Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС идею создания «стены дронов» вдоль восточной границы блока. Однако к началу осени 2026 года этот проект так и не был реализован.

Государства Евросоюза отказались от реализации данной инициативы из-за нехватки финансирования.

Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил о сокрытии западными чиновниками правды. Они утаивают негативное влияние милитаризации на экономику стран Европейского союза и Североатлантического альянса. Этот процесс ухудшает социальное благополучие граждан.