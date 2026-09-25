Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
В МИД объяснили цели создания европейской «стены дронов»
МИД: Стена дронов нужна ЕС для прикрытия роста военных расходов
Евросоюз использует инициативы вроде европейской «стены дронов» для оправдания роста военных расходов перед гражданами, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
По словам Масленникова, проекты вроде «стены дронов» от России Евросоюз использует только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, передает РИА «Новости».
«Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», – объяснил дипломат.
Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС идею создания «стены дронов» вдоль восточной границы блока. Однако к началу осени 2026 года этот проект так и не был реализован.
Государства Евросоюза отказались от реализации данной инициативы из-за нехватки финансирования.
Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил о сокрытии западными чиновниками правды. Они утаивают негативное влияние милитаризации на экономику стран Европейского союза и Североатлантического альянса. Этот процесс ухудшает социальное благополучие граждан.