Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены вердикта по замороженным средствам, передает РИА «Новости».

Ранее московский арбитраж полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

В конце мая инстанция обратила постановление к немедленному исполнению. Уже второго июня Банк России получил соответствующий исполнительный лист.

«Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», – отмечается в материалах зарубежной прессы.

Основной объем заблокированных в 2022 году европейскими властями резервов находится на счетах этого депозитария. Заявленная сумма требований включает оценку упущенной выгоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

Позже инстанция удовлетворила заявление российского регулятора о немедленном исполнении данного судебного решения.

В середине июня суд отказал бельгийскому банку в приостановке принудительного взыскания этих убытков.