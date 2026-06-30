Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?0 комментариев
Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России
Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.
Финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены вердикта по замороженным средствам, передает РИА «Новости».
Ранее московский арбитраж полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.
В конце мая инстанция обратила постановление к немедленному исполнению. Уже второго июня Банк России получил соответствующий исполнительный лист.
«Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», – отмечается в материалах зарубежной прессы.
Основной объем заблокированных в 2022 году европейскими властями резервов находится на счетах этого депозитария. Заявленная сумма требований включает оценку упущенной выгоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.
Позже инстанция удовлетворила заявление российского регулятора о немедленном исполнении данного судебного решения.
В середине июня суд отказал бельгийскому банку в приостановке принудительного взыскания этих убытков.