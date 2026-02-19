Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством украинца
Международная преступная сеть по производству синтетических наркотиков ликвидирована в ходе скоординированной операции с участием правоохранителей нескольких стран.
Европол оказал поддержку правоохранительным органам Украины, Польши и Молдовы в проведении совместной операции против международной наркосети, передает РИА «Новости».
Операция проходила с 12 по 17 февраля 2026 года и была направлена против группы, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков на Украине, в Белоруссии и Молдавии.
В ходе мероприятия были проведены проверки примерно в 510 местах, ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 склада с готовыми к распространению наркотиками. Всего уголовные обвинения были предъявлены 129 лицам, из которых 103 задержаны.
В сообщении подчеркивается, что организацией сети руководил гражданин Украины, который создавал нелегальные лаборатории, снабжал их оборудованием и необходимыми химикатами.
Следствие подозревает главаря в тесных связях с польскими преступными группировками и содействии поставкам прекурсоров через легальные фирмы.
