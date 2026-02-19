Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством украинца

Tекст: Денис Тельманов

Европол оказал поддержку правоохранительным органам Украины, Польши и Молдовы в проведении совместной операции против международной наркосети, передает РИА «Новости».

Операция проходила с 12 по 17 февраля 2026 года и была направлена против группы, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков на Украине, в Белоруссии и Молдавии.

В ходе мероприятия были проведены проверки примерно в 510 местах, ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 склада с готовыми к распространению наркотиками. Всего уголовные обвинения были предъявлены 129 лицам, из которых 103 задержаны.

В сообщении подчеркивается, что организацией сети руководил гражданин Украины, который создавал нелегальные лаборатории, снабжал их оборудованием и необходимыми химикатами.

Следствие подозревает главаря в тесных связях с польскими преступными группировками и содействии поставкам прекурсоров через легальные фирмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.

Мужчина был замечен в аэропорту после долгого пребывания в кафе, у него нашли оборудование для блокировки радиоволн, используемых для связи и навигации.

В городе Харлоу полиция задержала 19-летнего мужчину по делу о поджоге частного дома британского премьера Кира Стармера.