Полиция задержала в Варшаве украинца с глушилкой радиочастот

Tекст: Денис Тельманов

Украинец был задержан в аэропорту Варшавы, сообщает Rzeczpospolita. По информации издания, внимание службы безопасности привлек мужчина, долго находившийся в кафе терминала.

При досмотре у него обнаружили устройство для глушения радиосигналов, работающее в диапазонах, зарезервированных для авиационной связи и навигации, передает РИА «Новости».

Решением суда задержанный арестован, его делом занимается прокуратура района Варшава-Охота.

Известно, что украинец дает противоречивые показания: называет себя то украинским военным, то бизнесменом, проживающим в Канаде. Обстоятельства произошедшего выясняются, власти проводят расследование по данному инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти задержали 22-летнего гражданина Украины по обвинению в организации доставки взрывчатки на Украину через Румынию.

В городе Прушкув под Варшавой полиция задержала гражданина Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков».