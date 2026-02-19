  • Новость часаДроны атаковали гражданскую инфраструктуру в Великих Луках
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    19 февраля 2026, 10:00 • Новости дня

    Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

    Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский допустил ошибку, начав переговоры с Россией без участия представителей Евросоюза.

    Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

    Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

    Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

    Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

    Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

    Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС

    RT: Оборудование ЮУАЭС под списание Киев ремонтировал еще более старыми запчастями

    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Южно-Украинская АЭС не уведомила МАГАТЭ о технических неисправностях, связанных с истечением срока эксплуатации и отсутствием обслуживания ключевых систем.

    Южно-Украинская АЭС скрыла от МАГАТЭ технические проблемы, которые могут угрожать безопасной эксплуатации станции, сообщает RT. По информации источника, срок эксплуатации ряда распределительных и трансформаторных устройств уже истек, однако их продолжили использовать, ремонтируя комплектующими, снятыми с еще более старого оборудования.

    Собеседник уточнил, что нет подтверждений работоспособности бассейнов аварийного охлаждения реактора, поскольку планового обслуживания этой системы не проводили как минимум четыре года. Это вызывает дополнительные опасения за безопасность эксплуатации станции.

    В июле 2025 года газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку сообщала, что сотрудники СБУ скрыли сбой в работе реактора ЮУАЭС, который мог привести к крупной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве могут обсуждаться вопросы, связанные с Запорожской АЭС, а также возможность двусторонних контактов с украинскими представителями.

    Венгрия считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей. На Украине граждане приобрели домашние аккумуляторы суммарной мощности, сопоставимой с ядерным реактором.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    18 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    14-летний подросток из Кривого Рога оказался в детдоме после того, как его единственного опекуна мобилизовали и удерживали без связи в подвале военкомата.

    В Кривом Роге четырнадцатилетнего подростка отправили в детский дом после того, как его отец был мобилизован, сообщает местное издание «Свои». По информации знакомых семьи, 43-летний мужчина пришел в военкомат для обновления личных данных, после чего перестал выходить на связь с сыном. Как отмечается, телефон у мужчины изъяли, а самого его держали в подвальном помещении.

    Подросток самостоятельно обратился в полицию, когда отец не вернулся домой. Он остался без попечения взрослых, поскольку его мать раньше покинула семью и уехала из страны, однако прав на ребенка официально не лишалась.

    В среду должно было состояться слушание о признании мужчины отцом-одиночкой, однако представители органов опеки на заседание не пришли. Судебное решение по этому вопросу пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали жителя Киевской области по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов и водительских удостоверений мужчинам призывного возраста.

    В Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    18 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину

    Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщают власти страны.

    Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: «Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу »Дружба« в направлении Венгрии», - цитирует главу ведомства ТАСС.

    Согласно заявлению Сийярто, решение принято по итогам заседания правительства страны. Венгерские власти ранее предупреждали об ответных мерах в случае ограничений на поставки нефти по трубопроводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба».

    Компания «Укртранснафта» ранее заявила о готовности возобновить транзит нефти по этому маршруту, но отказалась запускать прокачку.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.


    18 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о начавшейся публичной борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного.

    В своем Telegram-канале Медведев заявил: «Ну, вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м». Он добавил: «Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном».

    Залужный в интервью Associated Press рассказал о разногласиях с Владимиром Зеленским, открыто указав на конфликты с ним. Российский политик считает, что борьба между Зеленским и Залужным только начинается и обещает быть острой.

    По мнению экспертов, Залужный находится под серьезным влиянием британских спецслужб, и его дальнейшие действия могут быть попыткой усилить свои политические позиции. Пока бывший главком ВСУ не объявлял официально о планах, однако его последние заявления и шаги считают возможной подготовкой к борьбе за власть на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.

    Залужный также рассказал, что в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в его штабе, но он  пригрозил офису Зеленского возможным вызовом подкрепления в Киев.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что на Украине реальную власть имеют неонацисты. Джонсон считал, что Залужный ближе к нацистам, чем Зеленский, который не пользуется их доверием.


    18 февраля 2026, 17:18 • Новости дня
    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ
    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ
    @ Frank Augstein/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что пригрозил применить вооруженную силу после того, как сотрудники СБУ ворвались в его офис в 2022 году.

    Как передает ТАСС, Валерий Залужный рассказал Associated Press о конфликте, произошедшем в 2022 году между ним и Службой безопасности Украины. По словам Залужного, после начала спецоперации на Украине у него возникли разногласия с президентом Владимиром Зеленским по вопросам ведения боевых действий. В сентябре того же года, по словам экс-главкома, десятки сотрудников СБУ провели обыск в его офисе, где находились более десяти британских офицеров.

    Залужный сообщил, что после этого инцидента он позвонил руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку и предупредил: «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки». Он подчеркнул, что счел действия СБУ актом запугивания.

    В настоящее время Валерий Залужный занимает пост украинского посла в Британии. Конфликт, по его словам, стал одной из причин напряженности между военным командованием и высшим руководством Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный заявил, что провал украинского контрнаступления летом 2023 года был вызван тем, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов.

    18 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Умеров назвал задачи следующего этапа переговоров по Украине

    Умеров назвал консенсус следующим этапом переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров заявил, что следующим этапом мирного процесса по урегулированию ситуации на Украине станет достижение консенсуса с российской стороной по ключевым вопросам.

    По его словам, решения должны быть представлены на рассмотрение лидерам обеих стран, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram телеканала «Новости.live».

    «Следующий шаг – достичь необходимого уровня консенсуса и представить решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить практическое, а не только формальное основание для таких решений», – подчеркнул Умеров.

    Умеров отметил, что по итогам встречи в Женеве был достигнут определенный прогресс, однако на данном этапе стороны не разглашают все детали переговорного процесса.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    18 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за недостатка ресурсов, которые не предоставил президент Владимир Зеленский, заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает РБК.

    По его словам, отсутствие концентрированной силы не позволило реализовать план захвата части Запорожской области и продвижения к Азовскому морю.

    Залужный пояснил, что войска были рассредоточены и их наступательная мощь оказалась ослаблена. Он подчеркнул, что план разрабатывался при участии партнеров по НАТО и предусматривал перерезание путей снабжения Крыма.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку Киев не получил необходимого количества оружия от западных стран, а численности армии не хватало для быстрого наступления. Контрнаступление началось в июне 2023 года, однако западные партнеры и Украина признавали его медленный темп.

    В Минобороны России тогда сообщали, что за полгода украинская армия потеряла более 125 тыс. солдат. Зеленский отмечал, что Киев хотел начать операцию раньше, но для этого требовалось западное вооружение, которое поступило с опозданием.

    Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Залужный отметил, что Украина находится в «затяжной войне» и выйти из нее почти невозможно из-за недостаточной военной поддержки Запада.

    18 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето

    Вучич назвал приемлемым условное членство Сербии в Евросоюзе

    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич обозначил интерес страны к вступлению в Евросоюз даже на условиях ограниченного членства без права вето.

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что для Белграда приемлемым вариантом является членство в Евросоюзе без права вето, передает РИА «Новости».

    По словам Вучича, главными преимуществами потенциального членства он считает доступ Сербии к внутреннему рынку ЕС, а также возможность свободного перемещения товаров, людей и капитала.

    Вучич подчеркнул, что эти экономические и социальные аспекты для Сербии гораздо важнее, чем формальные полномочия, связанные с правом вето. Он отметил: «Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым». Президент также добавил, что Белград заинтересован в достижении «основных ценностей», которые дает европейская интеграция.

    Ранее власти Сербии выражали надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три переговоров по вступлению страны в ЕС, который включает сферы СМИ, налоговой политики, социальной политики, предпринимательства, образования и культуры. Однако, как отмечают источники, этот этап до сих пор не начался.

    По данным издания Politico, в Евросоюзе обсуждается возможность введения новых правил членства, при которых новые государства не будут обладать полным правом голоса.

    Ранее Вучич сообщал, что Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    До этого, в декабре Вучич в Брюсселе обсудил с руководством Евросоюза вопросы евроинтеграции и подтвердил стремление Сербии к членству в ЕС.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет стать членом ЕС.

    18 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Словацкая Slovnaft прекращает экспорт топлива на Украину

    Фицо: Slovnaft прекращает экспорт топлива на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекращает экспорт, включая поставки дизельного топлива на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.

    «Slovnaft останавливает экспорт дизтоплива на Украину и любой другой экспорт», – подчеркнул Фицо, пеедает РИА «Новости».

    По словам премьер-министра, которого цитирует агентство TASR все произведенные нефтепродукты теперь будут направляться исключительно для нужд Словакии.

    Ранее в Словакии объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.

    Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину в случае прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    18 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии

    Фицо: Словакия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину в случае прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    «Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – заявил Фицо в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Слова премьера приводит агентство TASR.

    Ранее ЕК потребовала от Киева восстановить нефтепровод «Дружба». Также ЕК запросила у Украины сроки ремонта трубопровода «Дружба».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется для киевского режима энергетический шантаж с трубопроводом «Дружба».

