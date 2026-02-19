Порошенко заявил об ошибке Зеленского на переговорах с Россией

Порошенко назвал ошибкой Зеленского переговоры с Россией без участия ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Порошенко в интервью изданию Politico отметил, что Зеленский должен был сразу настаивать на немедленном прекращении огня, а не соглашаться на формат, исключающий европейских партнеров, передает РБК.

Он уточнил: «Несмотря на катастрофу в Овальном кабинете в феврале прошлого года, он должен был стоять на своем и требовать просто прекращения огня. Он не понимает Путина и он не понимает Трампа». Экс-президент подчеркнул, что прямое участие стран ЕС необходимо – как предлагал французский президент Эммануэль Макрон, но это, по его словам, требует согласия со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Порошенко добавил, что Европа, финансируя Украину, имеет все основания быть за столом переговоров, а без согласия США достичь мирного соглашения невозможно. Он предложил Соединенным Штатам и Европе выступать в роли «хорошего и плохого копа» в переговорах с Россией, чтобы усилить давление и эффективность диалога.

Кроме того, по мнению Порошенко, американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы пересечь одну из своих «красных линий» и отправить военный контингент на Украину. Он вспомнил, что еще в 2017 году обсуждал с Трампом участие США в миротворческом контингенте НАТО или ООН, но тогда президент США категорически отказался от этой идеи, так как, как утверждает Порошенко, «Трамп ненавидит НАТО и миротворческие миссии ООН».

Порошенко считает, что Трамп всё же заинтересован в том, чтобы запомниться как президент, добившийся мира, и что без отправки военных на Украину достичь реального урегулирования невозможно.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что участвующие в переговорах России, Украины и США военные добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня.

Напомним, Россия и Украина провели обсуждение возможности создания демилитаризованной зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала недовольство Зеленского, который заявил, что Трамп ведет себя нечестно и призывает к уступкам для урегулирования на Украине только Киев.