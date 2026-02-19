  • Новость часаОбъявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Глава «Норникеля» Потанин подал в суд на бывшую жену
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня

    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    18 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой

    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в индийский Дели, где намерен обсудить вопросы сотрудничества, в том числе стратегического, сопровождает его в поездке супруга Брижит, с которой при выходе из самолета снова случился конфуз, привлекший внимание ярого критика президента – лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

    Филиппо разместил в соцсети ролик, на котором чета Макрон подходят к выходу из самолета перед трапом, но президент Франции внезапно сворачивает влево и исчезает, супруга Брижит остается покинутой перед репортерами, мнется у выхода и не знает, что делать.

    Она пытается найти решение у сопровождающего военного, но в этот момент со стороны появляется Эммануэль, протягивает ей полусогнутую в локте руку и Брижит с Макроном спускаются по трапу.

    «Да что же там, черт возьми, произошло?!» – в нетерпении восклицает Филиппо в подписи к посту с видео и добавляет смайл «рука-лицо».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще с лета 2025 года СМИ говорят о разладе между супругами Макрон. В июле, к примеру, Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснила отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Затем в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Когда же в январе Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер снова провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.


    18 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС

    Политолог Межевич: Обезлюживание и экономические трудности восточных регионов ЕС – следствие политики Брюсселя

    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он прокомментировал разрабатываемый ЕК план по экономическому спасению приграничных с Россией стран ЕС.

    «Численность населения эстонской Нарвы, а также латвийского Даугавпилса за прошедшие 35 лет сократилась в два раза. Похожая картина наблюдается в приграничных финских городах: ежегодный отток составляет 5-8%, и ситуация в последнее время лишь усугубляется. Все это говорит о том, что через лет десять населенные пункты на востоке ЕС могут просто остаться обезлюженными и исчезнуть», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    По его словам, этот процесс – следствие политики европейских лидеров. «Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности, – закономерно», – указал собеседник. В качестве примера эксперт привел ситуацию в приграничной с Россией Иматре (Финляндия).

    «Раньше там были великолепный аквапарк, семь гостиниц, три торговые улицы, где не было слышно практически никакого языка кроме русского. Коренное население жило за счет туристов. Сейчас аквапарк закрыт, две торговые улицы опустели, из гостиниц осталось лишь две, а, может быть, уже и их нет», – рассказал Межевич. Он подчеркнул: «ЕС не имеет никакого права перекладывать ответственность за это на Москву».

    Вина, по его словам, лежит исключительно на соответствующих столицах. Однако разрабатываемый Еврокомиссией «Отчет по восточным пограничным регионам» едва ли решит существующие проблемы и исправит положение дел, добавил политолог. «Дело в том, что денег на восстановление инфраструктуры и бизнеса нужно много. Европейский союз способен покрыть лишь наиболее очевидные проблемные заявки стран Балтии, Польши и Финляндии, но далеко не все», – уточнил спикер.

    Более того, эксперт допускает, что инициатива может быть попыткой прибалтов, поляков, финнов добиться льгот для себя и дополнительного финансирования из общеевропейского бюджета. «У указанных стран хорошие лоббисты в Брюсселе, которые пытаются вытянуть средства. Другое дело, что также есть группа людей, проталкивающая интересы, скажем, испанцев, болгар, венгров, чехов и, разумеется, немцев, которые на словах за европейскую интеграцию, но выступают против того, чтобы кормить всю Европу. Поэтому ЕС ждет «перетягивание каната», – отметил Межевич.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что, столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    18 февраля 2026, 21:22 • Новости дня
    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти, и призвал к созданию прозрачных правил в обществе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели заявил, что свобода слова «это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова», передает радио Sputnik.

    Макрон пояснил, что свобода слова теряет смысл, когда становится инструментом для перехода «от одной ненавистнической речи к другой».

    По его словам, в обществе должно существовать нечто вроде общественного порядка для предотвращения расистских и ненавистнических высказываний. Французский лидер подчеркнул важность прозрачных алгоритмов регулирования подобных проявлений.

    Он добавил, что поддерживает введение «своего рода общественного порядка», чтобы минимизировать проявления ненависти и обеспечить уважительное общение в обществе.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, где социальные сети уголовно преследуются за предоставление свободы людям.

    Дуров также отметил, что главными сторонниками запрета соцсетей для подростков становятся чиновники с низким рейтингом одобрения, такие как Макрон.

    18 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия подготовила стратегию поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, сообщает Politico.

    Европейская комиссия объявит о планах инвестировать в регионы Евросоюза, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывают экономические трудности из-за конфликта, передает Politico.

    Наибольший удар пришелся по Прибалтике, Финляндии и Польше: эти регионы столкнулись с падением инвестиций, сокращением грузопотока и снижением туристического потока.

    Как отметила член городского совета Турку Ниина Ратилайнен, «самые безопасные границы – это не только контролируемые, но и живые». По ее словам, инвестиции в рабочие места, чистую энергетику и образование создают основу реальной безопасности. В Еврокомиссии опасаются, что депопуляция восточных регионов может снизить способность Европы защищать границы, а экономические трудности сделают население более уязвимым к российской пропаганде и радикальным политическим силам.

    Губернатор польского Подкарпатского воеводства Владислав Ортыль указал, что его регион «находится под непосредственным воздействием войны, включая миграционное давление, транспортные сбои и рост нагрузки на экономику и госуслуги». Он заявил о необходимости перераспределения ресурсов ЕС для повышения устойчивости приграничных территорий в условиях нарастающей геополитической напряженности.

    Комиссия подчёркивает, что приоритетом является оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. В проекте документа отмечено: «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента».

    Однако опережать новые вложения в рамках действующего бюджета ЕС, рассчитанного до 2028 года, не получится – стратегия, которую готовит исполнительный вице-президент Раффаэле Фитто, не предусматривает дополнительных средств. Вместо этого предполагается использовать существующие фонды регионального развития и дать странам возможность привлекать финансирование от международных финансовых институтов через платформу EastInvest.

    Литва и другие страны Балтии уже рассчитывают закрепить финансирование восточных регионов в новом бюджете ЕС с 2028 года, чтобы учесть их особую ситуацию. Как заявил министр по делам Европы Литвы Сигитас Миткус, представленная стратегия станет «живым документом», который будет определять подход к поддержке приграничных территорий в дальнейшем.

    Экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

    Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и стремлением нанести поражение России.

    18 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Вучич назвал приемлемым условное членство Сербии в Евросоюзе

    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич обозначил интерес страны к вступлению в Евросоюз даже на условиях ограниченного членства без права вето.

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что для Белграда приемлемым вариантом является членство в Евросоюзе без права вето, передает РИА «Новости».

    По словам Вучича, главными преимуществами потенциального членства он считает доступ Сербии к внутреннему рынку ЕС, а также возможность свободного перемещения товаров, людей и капитала.

    Вучич подчеркнул, что эти экономические и социальные аспекты для Сербии гораздо важнее, чем формальные полномочия, связанные с правом вето. Он отметил: «Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым». Президент также добавил, что Белград заинтересован в достижении «основных ценностей», которые дает европейская интеграция.

    Ранее власти Сербии выражали надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три переговоров по вступлению страны в ЕС, который включает сферы СМИ, налоговой политики, социальной политики, предпринимательства, образования и культуры. Однако, как отмечают источники, этот этап до сих пор не начался.

    По данным издания Politico, в Евросоюзе обсуждается возможность введения новых правил членства, при которых новые государства не будут обладать полным правом голоса.

    Ранее Вучич сообщал, что Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для успешного продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    До этого, в декабре Вучич в Брюсселе обсудил с руководством Евросоюза вопросы евроинтеграции и подтвердил стремление Сербии к членству в ЕС.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что без присоединения к санкциям Евросоюза против России Сербия не сможет стать членом ЕС.

    18 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга

    Макрон сравнил нынешнее состояние НАТО с рефлексами спинальной лягушки

    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел аналогию между НАТО и спинальной лягушкой, подчеркнув сомнения в жизнеспособности альянса в современных условиях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой (лабораторное животное, у которого для изучения рефлексов удален головной мозг, но сохранен спинной – прим. ВЗГЛЯД ). Он отметил, что альянс может функционировать лишь рефлекторно, реагируя на внешние раздражители, несмотря на отсутствие полноценного управления, пишет РИА «Новости», ссылаясь на издание Expres.

    По данным издания, Макрон сделал это заявление на прошлой неделе во время ужина в Елисейском дворце с представителями французских технологических компаний, однако эта информация стала известна только сейчас.

    Французский лидер заявил: «Примерно десять лет назад я говорил, что мозг НАТО мертв. НАТО было возрождено в 2022 году в связи с началом конфликта России и Украины, но было ли оно возрождено подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу сказать». В материале подчеркивается, что Макрон поднял вопрос о состоянии НАТО на фоне амбиций президента США Дональда Трампа.

    Ранее самого Макрона «мерзкой лягушкой» назвали британцы из-за его планов по Украине. До этого в парламент Франции впервые внесли законопроект о выходе страны из НАТО по инициативе депутата Клеманс Гетте.

    Напомним, Макрон еще в 2019 году заявил, что НАТО переживает «смерть мозга» и утратила координацию. Генсек НАТО и власти Германии и США раскритиковали позицию французского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году Макрон напомнил о своих словах, комментируя инцидент между турецким и французским фрегатами у берегов Ливии.

    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    18 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками

    Захарова: Появление лягушек вызвало интерес Франции к делу Навального

    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала повышенное внимание французских политиков к делу Алексея Навального.

    Захарова предположила, что интерес связан с появлением лягушек, чьи лапки во Франции считаются деликатесом, передает РИА «Новости».

    «Я не знаю, может быть, это просто потому, что в деле появились лягушки», – заявила она на брифинге.

    Дипломат также напомнила главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро о «деле о ядах» времен Людовика XIV, когда для раскрытия преступлений с отравлениями французская сторона предоставляла убедительные доказательства. Захарова подчеркнула, что в XIX веке во Франции активно использовали научные методы для установления фактов отравления.

    По мнению Захаровой, современным французским властям следовало бы задаться вопросом, где конкретные формулы и доказательства.

    Ранее посольство России назвало заявления Запада об «отравлении Навального» ядом древесной лягушки цирком и некропропагандой.

    Захарова назвала заявления об «отравлении Навального» вбросом Запада.

    17 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году

    Евростат подсчитал потери ЕС от отказа от российской нефти

    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть, так как цены для европейцев остаются повышенными после отказа от российского черного золота, следует из данных Евростата.

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок, передает РИА «Новости».

    Согласно данным Евростата, санкции, введенные против российской нефти, повысили стоимость сырья для европейских стран. «Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке – цены поползли вверх», – говорится в публикации.

    С 2021 года цена барреля нефти для ЕС выросла с 57,4 евро до 64,3 евро в 2025 году. При этом объем закупаемой нефти в ЕС сократился: за 2025 год страны Евросоюза приобрели 3,3 млрд баррелей против 3,5 млрд в 2024 году и 3,4 млрд в 2021 году.

    Несмотря на сокращение объемов, стоимость импорта нефти увеличилась с 193,8 млрд евро до 212,3 млрд евро в 2025 году. Как отмечает агентство, упущенная выгода от подорожания импортной нефти для Европы составила 22,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль поддержал мнение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала инструментом шантажа.

    Германия понесла убытки в размере 40 млрд евро из-за отказа от российской нефти.

    Греция и Мальта выступили против запрета Евросоюза на перевозку российской нефти.

    18 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico сообщило о планах Мерца стать «европейским Карни»
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается укрепить свои позиции в условиях кризиса доверия и усиления правых, но сталкивается с внутренними и внешними вызовами, пишет Politico.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая на форуме в Давосе, заявил: «Старый порядок рушится с головокружительной скоростью», передает Politico.

    По словам Мерца, мир вступил в новую эпоху, построенную на силе, и «это неуютное место». Его выступление прозвучало на фоне обсуждений последствий политики президента США Дональда Трампа для Европы.

    Хотя речь канцлера произвела впечатление, её затмила речь премьер-министра Канады Марка Карни, который назвал разрыв Запада эпохальным событием. В попытке перехватить инициативу, Мерц выступил с открывающей речью на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав Европу отказаться от самодовольства и не извиняться за свои ценности. Он попытался мобилизовать участников на фоне опасений по поводу внешней политики США.

    Несмотря на усилия, позиции Мерца внутри Германии остаются слабыми: рейтинг его партии ХДС в начале 2026 года составил 24%, уступая ультраправой АдГ с 27%. Личная поддержка канцлера также невысока – им довольны лишь 23% опрошенных, а среди сторонников ХДС – чуть больше половины. Экономика Германии восстанавливается медленно: рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1%, а уровень банкротств – максимальный за последнее десятилетие.

    Мерц признает, что экономика находится в «очень критическом состоянии» и требует реформ, но коалиция сталкивается с противоречиями: социал-демократы выступают против ряда предложений, направленных на сокращение социальной поддержки и рост занятости. Кроме того, Германия испытывает трудности из-за прекращения закупок российского газа, американских тарифов и конкуренции со стороны Китая в автопроме.

    Впереди – ключевые выборы в Саксонии-Анхальт 6 сентября. По прогнозам, АдГ может получить 39%, тогда как ХДС – 26%. В случае победы ультраправых партия впервые сможет контролировать региональный парламент и получить место в Бундесрате, что вновь поставит на повестку отказ ведущих партий от сотрудничества с АдГ. Мерц надеется, что экономическая стабилизация и усталость избирателей от потрясений сыграют ему на руку, как это произошло с Карни в Канаде, однако впереди остается много неопределенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Канцлер Германии провел встречу со следующим президентом США в ответ на действия Дональда Трампа.

    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    18 февраля 2026, 05:56 • Новости дня
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Европейском союзе возник разлад из-за нового пакета антироссийских санкций, из-за этого рестрикции могут быть ослаблены, пишут информационные агентства.

    Попытка ЕС установить новые санкции против портов и банков натыкается на сопротивление, из-за этого санкции могут быть ослаблены, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По этим данным, Италия и Венгрия отказались поддерживать ограничения против порта Кулеви в Грузии, так как порт поставляет в том числе газ Азербайджана для Европы.

    Греция и Мальта усомнились в необходимости ограничений в отношении индонезийского порта, и предложения заменить потолок цен на нефть из России.

    Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Брюссель намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций уже в феврале. В него планируют включить запрет на перевозки сырой нефти, новые меры против банковской системы и экспортные барьеры для товаров на сумму более 360 млн евро.

    Ранее сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что президент США Дональд Трамп якобы затягивает рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

    16 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Лукашенко передал представителям Франции «месседж» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Лукашенко подчеркнул: «Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина». Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и пытается наладить контакты с Россией на закате своей политической карьеры, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что был напрямую вовлечен в обсуждение ряда вопросов между Россией и Францией, поскольку некоторые вопросы решались через него. Кроме того, Лукашенко напомнил, как президент США Дональд Трамп пытался содействовать урегулированию конфликта на Украине, однако европейские страны, по словам белорусского лидера, не были заинтересованы в подобных инициативах.

    Глава Белоруссии также выразил мнение, что стабилизировать обстановку в Европе могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако, по его словам, этого не происходит. Лукашенко задался вопросом: «Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?» – и отметил, что ответ на этот вопрос очевиден.

    Лукашенко подчеркнул, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Москвой и Минском даже в ущерб собственной выгоде. Он напомнил, что ранее предлагал европейским странам развивать сотрудничество в евразийском регионе, объединяя российские ресурсы и европейские технологии, что позволило бы создать мощную организацию. Однако, как отметил президент Белоруссии, Евросоюз не готов идти по этому пути.

    Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира». Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

