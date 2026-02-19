Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.
Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.
Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.
Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.
Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.
Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.
Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.