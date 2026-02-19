Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Военный блогер Рожин сообщил о госперевороте в селе Чабаны Киевской области
В селе Чабаны на Украине местные депутаты отстранили военную администрацию, а военные обратились с жалобами в полицию и прокуратуру, сообщил военный блогер Борис Рожин.
В селе Чабаны Киевской области местные депутаты устроили переворот, сообщает Рожин в Telegram-канале.
Депутаты сместили военную администрацию, действовавшую на территории населенного пункта. Военные представители, лишившиеся власти, обратились с жалобой в полицию и украинскую прокуратуру.
Причины произошедшего бунта среди жителей села не уточняются, однако отмечается, что мелкие поселки региона зачастую становятся основным источником пополнения для украинской армии, где военкоматы организуют массовые облавы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в помещении территориального центра комплектования в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв, который повредил здание. В Одессе мужчина нанес удар ножом сотруднику территориального центра комплектования. В Киеве сумма взятки сотрудникам территориального центра комплектования за освобождение от мобилизации достигла 20 тыс. долларов.