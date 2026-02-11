Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Кремль прокомментировал замедление Telegram
Песков: Роскомнадзор ограничил Telegram из-за несоблюдения законов России
Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram в России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, контакты между представителями российских властей и сотрудниками Telegram продолжаются, однако мессенджер по-прежнему не соблюдает требования российского законодательства, передает ТАСС.
Песков заявил, что Роскомнадзор отвечает за то, чтобы компании в сфере интернет-услуг выполняли все установленные законом нормы, и если реакции на замечания нет, ведомство вынуждено ограничивать работу сервиса.
Песков также прокомментировал и возможное влияние замедления Telegram на работу военных на линии фронта. По словам Пескова, последствия замедления для фронта вряд ли будут заметными, поскольку военные коммуникации не осуществляются с помощью мессенджеров. Он подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи, и добавил, что на подобные вопросы лучше всего может ответить Министерство обороны.
Ранее Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.
Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении мессенджера.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что замедление Telegram предусматривает возможность отмены ограничений при устранении выявленных нарушений.