  • Новость часаОтмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США назвали условие отмены санкций против российской нефти
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
    Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами
    Минфин США заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана
    Средняя продолжительность жизни в России превысила 74 года
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 комментариев
    12 февраля 2026, 08:50 • Экономика

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома.

    Минпромторг заявил о запуске в этом году бывших заводов Toyota и нижегородского завода ГАЗа, где по контракту собирались модели Volkswagen и Skoda. Это два последних из 13 заводов, которые до сих пор простаивали. После этого автомобильная промышленность России завершит многолетний процесс перезагрузки производственных мощностей, которые обставились пустыми после ухода западных автоконцернов.

    Официальной информации о том, какие модели и в каких объемах начнут собирать на этих производственных площадках нет. Однако по неофициальной информации в с конвейера питерского завода начнут сходить российские люксовые модели Aurus, которые уже собираются в татарстанской Елабуге. В модельный ряд Aurus входят седан и лимузин «Сенат», минивэн «Арсенал» и внедорожник «Комендант». Какие именно модели будут собираться в Шушарах, пока держится в секрете.

    Что касается Нижнего Новгорода, то там, как говорил первый зампред правительства Денис Мантуров еще осенью прошлого года, планируют собирать автомобили Volga. Предполагаемые модели под этим брендом - это седан С40 и кроссоверы К30 и К40. Автомобильные эксперты усмотрели в них китайские модели Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus (суббренд Changan), а также Changan Uni-Z. Не исключено, что на нижегородской площадке также будут выпускать модели довольно известного для россиян китайского концерна Geely. Здесь хотят наладить производство кроссовера Monjaro и седана Emgrand.

    В 2025 году объем выпуска на 11 из 13 бывших иностранных заводов увеличился на треть, составив 368 тыс. автомобилей. Благодаря запуску двух оставшихся этот показатель должен вырасти.

    Постепенно в Минпромторге надеются на восстановление производства автомобильного транспорта в России до 2,5 млн машин к 2030 года. Тогда как производственные мощности автозаводов рассчитаны на 3 млн автомобилей. Однако для российского автопрома это будет огромный шаг вперед после тяжелейшего кризиса как в производственном, так и в розничном бизнесе.

    «Бывшая площадка Toyota принадлежит государственному ФГУП «НАМИ» (через ООО «Шушары-Авто»), а сам проект Aurus связан с НАМИ по акционерной структуре, что снижает организационные риски запуска проекта. Но с точки зрения рынка Aurus остается очень нишевым продуктом. По открытым данным, в 2025 году для свободной продажи на заводе в Елабуге выпустили всего 147 автомобилей Aurus, это седаны Senat и внедорожники Komendant. Вероятно, на эти модели есть точечный спрос со стороны госзаказа и узкого круга частных клиентов», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Вряд ли модели Aurus смогут заполнить огромные мощности завода в Шушарах, которые оценивались в 100 тыс. автомобилей в год. Это масштаб выпуска массовых моделей. «Даже если Aurus увеличит выпуск в несколько раз относительно текущих уровней Елабуги, завод все равно будет загружен частично. Поэтому сценарий, при котором параллельно ищут технологического партнера из дружественных стран и ставят на конвейер более массовые модели, выглядит базовым, иначе экономику площадки будет трудно свести», - считает Чернов.

    «Вряд ли стране нужны «Аурусы« в том же количестве, в каком были востребованы «Тойоты». Однако разворачивание любого производства дает возможность показать, что завод бывших снова задействован по автомобильному профилю. Другое дело – экономическая целесообразность. Вряд ли сборка малотиражных машин обеспечит удачный бизнес-кейс для всего предприятия. Надо будет искать, кого привлечь. Скорее всего, партнер будет китайским», - согласен Евгений Житнухин, операционный директор автомобильного маркетплейса FRESH.

    А вот проект Volga в Нижнем Новгороде выглядит более рыночным по логике, потому что речь идет о моделях массового сегмента. Под брендом Volga скрываются модели китайской компанииChangan - это седан уровня Raeton Plus и кроссоверы на базе X5 Plus и Uni-Z. «Такие форматы в России востребованы, но конкуренция там уже предельно жесткая, и «просто такой же китайский автомобиль, но с другой эмблемой« не гарантирует спрос. Ключевое в плане конкурентоспособности на российском рынке авто будет заключаться в цене относительно прямых конкурентов, наличии кредитных программ, сети сервиса и поставках запчастей», - говорит Чернов.

    Если параллельно на этой же площадке действительно будут собирать Geely Monjaro и Emgrand, то это может упростить загрузку завода, потому что Geely в России уже более узнаваем и понятен потребителю по остаточной стоимости и сервису, считает эксперт.

    «Явным хитом видится Geely Monjaro, наименее китайский «китаец» из этой компании. Он напоминает покупателям о прошлых временах – когда «за эти деньги» можно было купить чистопородный европейский кроссовер.

    Monjaro на них похож больше остальных. Многое зависит от принципов локализации. Skoda в Нижнем Новгороде делала «Октавии« с атмосферными моторами и классическими автоматами, потому что российские потребители этого хотели. Именно 1.6 MPI с гидромеханическими коробками были в основе продаж. «Роботы» и «турбо» – в меньшинстве. В Европе таких вариантов «Октавий» (атмосферные с классическим автоматом) не предлагалось. Учтут ли на «Волге» пожелания трудящихся - вопрос», - рассуждает Житнухин.

    Проектная мощность нижегородской площадки Volkswagen на базе ГАЗа в прошлые годы оценивалась примерно в 132 тыс. автомобилей в год. «Чтобы стабильно грузить такой завод, нужны либо очень сильные продажи одной линейки, либо портфель из нескольких моделей и брендов, плюс устойчивые поставки машинокомплектов. В текущей конфигурации рынка я бы закладывал, что без дополнительных партнеров или без расширения модельного ряда загрузка будет неполной, по крайней мере в первые 1–2 года после перезапуска», - считает Чернов.

    В бытность VW на нижегородском заводе выпускали одновременно три-четыре модели, но это были хиты, которые и сегодня остаются таковыми на вторичном рынке, замечает Житнухин. Если выпускать менее популярные модели, то их должно быть, соответственно, больше.

    Что касается планов Минпромторга вывести производство легковых автомобилей до 2,5 млн штук в год к 2030 году, то планы довольно оптимистичные, хотя, по словам экспертов, не невозможные. Для понимания: самый высокий уровень автомобильного производства в России был в 2012 году, когда было выпущено более 2,2 млн легковых машин. Минимальное значение было зафиксировано в 2022 году - 609 тыс. За весь 2025 году было выпущено 673 тыс. легковых автомобилей, что на 12% ниже показателя за 2024 год. Этот уровень пока очень далек от планов. При этом, сейчас серьезные проблемы со спросом, который сдерживают высокие цены и ставки.

    «Осторожное отношение к машинам российской сборки давно пройдено, у той же «Шкоды» более 90 процентов машин, продаваемых в России до 2022 года, были сделаны в Калуге и Нижнем Новгороде. Дело упирается не в производство, а в экономику страны и, как следствие, потребительский спрос»,

    - говорит Житнухин.

    «Если ставка в ближайшие годы существенно снизится и автокредитование оживет, а утильсбор и цены перестанут расти такими же высокими темпами, как в последние пару лет, то цель 2030 года становится ближе. Но даже тогда нужно время на локализацию компонентов и на наращивание поставок, иначе рост упрется в себестоимость и логистику», - говорит Чернов.

    Будущее автомобильной промышленности России таково, что рынок будет заполнен автомобилями с российскими брендами, под которыми будут скрываться китайские или другие азиатские модели. Денег на разработку собственной единой модульной платформы для создания своих автомобилей у Минпромторга нет в силу бюджетных ограничений. Сами российские производители не смогут осилить такой дорогостоящий проект. К тому же на него нужен ни один год.

    «Все это уже отражается в логике перезапуска бывших иностранных заводов, где ключевой акцент на российских бенефициарах и дружественных партнерах, а также в росте выпуска на таких площадках до 368 тыс. автомобилей в 2025 году и росте доли произведенных в России машин в продажах с 45% до 56%. Для потребителя главный практический вывод простой. Смотреть не на шильдик, а на происхождение платформы, условия гарантии, доступность кузовных деталей и агрегатов, и на то, кто реально отвечает за сервисную сеть и поставки запчастей на горизонте 5–7 лет», - заключает Чернов.

    Главное
    «Искандер» и «Торнадо» нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области
    В двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гуманитарной помощи
    Под Курском создали полевой музей с брошенным оружием НАТО
    Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер
    Задержан замгубернатора Челябинской области

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации