Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

Tекст: Ольга Самофалова

Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возможности возвращения на российский рынок. Ему заочно ответил мэр Москвы Сергей Собянин: «Ну, он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит». И он, скорее всего, прав относительно московского завода, где уже начали выпускать автомобили «Москвич». У Renault нет права обратного выкупа этого предприятия.

Но в ситуации с «Автовазом» ситуация иная. Здесь как раз у Renault остался опцион на обратный выкуп акций завода на срок до шести лет (то есть до 2027 года). Другой вопрос, захотят ли французы выкупить акции обратно, примут ли российские власти обратно западные автоконцерны, и на каких условиях?

С одной стороны, взаимоотношения «АвтоВАЗа» с Renault были очень тесными до 2022 года, не случайно, власти разрешили даже стать иностранцу собственником российского завода. Renault до 2022 года владел 68% акций в «АвтоВАЗе», и очень много сделал для завода. Renault вложил огромные деньги (1,5 млрд евро в завод в Москве и в «АвтоВАЗ»), поделился с российским автопромом технологиями, и поделился французской платформой, на основе которой удалось полностью обновить модельный ряд Lada и создать более современные автомобили.

«Такие модели «АвтоВАЗа» как Lada Vesta, Granta, XRay и Largus продолжают выпускаться на платформе B0, которую передал концерн Renault. После ухода компании с российского рынка она оставила эту платформу «АвтоВАЗу», но дальнейшие технологические разработки и обновления этой платформы французы осуществлять не будут», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Французы привлекли также в Россию заводы по производству комплектующих.

Уход Renault в 2022 году можно назвать довольно дружественным, учитывая политический контекст и сам факт необходимости уйти. Французы продали свою долю в «АвтоВАЗе» за 2 рубля с надеждой вернуться на российский рынок, оставив свои технологии. Конечно, работа тольяттинского автозавода прерывалась, особенно в первые годы, но связано это было с невозможностью ввезти комплектующие. Renault обвиняли в том, что он слишком сильную ставку делал на западные комплектующие, с которыми сам работал десятилетиями.

С другой стороны, французы тоже неплохо зарабатывали на российском рынке: до 2022 года Renault зарабатывал десятую часть глобальных доходов. А после ухода из России французы списали 2,2 млрд евро убытков.

С тех пор «АвтоВАЗу» пришлось выживать самостоятельно. Он существенно импортозаместился и нашел других поставщиков, чтобы продолжить выпуск автомобилей Lada без оглядки на западные комплектующие. Причем, заводу удалось в 2024 году даже превысить объемы выпуска 2021 года, то есть до СВО. Хотя в 2022 году производство упало в разы. Нужны ли французы или другие автопроизводители «АвтоВАЗу» теперь?

«АвтоВАЗ» пока далек от выпуска на авторынок конкурентоспособных моделей. Эксперты выделяют его технологическое отставание от японских, европейских и даже китайских моделей автомобилей. Ведь еще совсем недавно «АвтоВАЗ» выпускал новые модели авто без подушек безопасности и с механическим стеклоподъемником, отставая от конкурентов на десятки лет.

Поэтому я считаю, что даже если с финансовой составляющей можно разобраться с помощью государственной поддержки и стимулирования объемов продаж отечественных авто, то высокие технологии необходимо постоянно совершенствовать и обновлять. Соответственно, современные технологии и новые платформы для создания новых моделей «АвтоВАЗу нужны и сейчас», – говорит Чернов.

Действительно, в 2022 году «АвтоВАЗу» пришлось выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить рабочие места и избежать консервации заводов.

С одной стороны, развиваться без западных технологий автомобилям Lada действительно тяжело. С другой стороны, снова увеличивать долю импортных комплектующих в моделях Lada в ущерб отечественным производителям тоже странно. При этом, на сотрудничество с китайскими автозаводами «АвтоВАЗ» до сих пор не пошел, хотя время договориться было.

Поэтому до конца не ясно, пойдут ли власти РФ на возобновление такого тесного сближения с Renault, как раньше в случае урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций. Или французам разрешат выкупить обратно долю «АвтоВАЗа», но ограничат их контроль и долю западных комплектующих при производстве.

«АвтоВАЗу» не помешали бы западные технологии для дальнейшего развития. Российскому автоконцерну лучше было бы возобновить сотрудничество с французским, но продолжать курс на импортозамещение, заимствуя их разработки и технологии»,

– говорит Чернов. По его словам, если российский авторынок оставить в текущем состоянии, то доминировать нам нем будут китайские производители и «АвтоВАЗ». Это негативно для потребителей, так как при низкой конкуренции качество и стоимость моделей не будут соответствовать друг другу.

Поэтому возврат иностранных компаний увеличил бы конкуренцию. В 2022 году ушли все западные производители, но далеко не все отдали свои заводы за рубль с опционом обратного выкупа. Американский Ford, который одним из первых построил завод в России, ушел, продав группе «Соллерс» свою долю в 49% в совместном предприятии «Соллерс Форд» и сохранив возможность выкупа акций в течение пяти лет. Mercedes-Benz тоже продал свои российские активы местной дилерской группе «Автодом», сохранив за собой право обратного выкупа.

Одним из крупнейших инвесторов в автопроме был немецкий Volkswagen, который создал целый автомобильный кластер под Калугой. Однако немцы на возврат не поставили: VW продал все свои активы в России, включая автозавод в Калуге, структуре российского дилера «Авилон», теперь это компания «АГР». На бывшей площадке Volkswagen в Калуге будут собираться три кроссовера под новым российским брендом «Tenet». Под этим брендом будут выпускать ребрендированные китайские автомобили Chery, в частности, кроссовер Tiggo 7 Pro. Производство обещают запустить во втором квартале. Toyota также продала свой завод в Санкт-Петербурге без права обратного выкупа.

К питерскому заводу Hyandai в Санкт-Петербурге тоже присматривались китайцы, но пока здесь нет такой активной деятельности, что может означать больше шансов на обратный выкуп российской площадки. Хотя пока южнокорейская компания говорит, что таких переговоров нет.

На заводе «Автотор» в Калининграде, где раньше собирали BMW и Kia, ведут переговоры о сборке автомобилей с китайским брендом Changan. Осенью 2025 года там планируют начать сборку внедорожников и кроссоверов южнокорейской компании KGM (бывший SsangYong).

Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что западные бренды зондируют перспективы возвращения на российский рынок. Впрочем, юридические заявки пока не последовали. Однако первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что

иностранные компании, включая автопром, смогут вернуться только если их филиалы будут работать на всей территории страны, включая новые регионы и Крым.

Он также добавил, что ситуация с возвращением иностранных автопроизводителей на российский рынок остается неоднозначной. «Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли – вышли, уже не получится», – отметил Мантуров.

«У некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например,Toyota, несмотря на заморозку деятельности на нашем рынке в 2022 году и продажу автозавода в Санкт-Петербурге без возможности последующего выкупа, сохранила лояльность россиян. Бренд продолжает диалог с российскими дилерами, пристально следит за обстановкой на российском рынке», – считает Максим Агаджанов, управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг».

Важно, чтобы Россия не предоставляла новые льготные режимы или различные дополнительные компенсации тем автокомпаниям, которые решат вернуться в Россию, считает Павел Грибов, доцент Института права и национальной безопасности Президентской академии.

И созданные новые производства на площадках ушедших из России концернов, конечно, должны, сохраниться. Если завод был продан без права его обратного выкупа, то иностранная компания должна выкупать его только по рыночной цене, добавляет эксперт.

«Приоритетом должно быть усиление локализации производства, развитие производства комплектующих и компонентов. Приоритет должны получать те компании, которые разворачивают углубленное производство в стране, вкладываются в проведение НИОКР»,

– говорит Грибов. «Наиболее вероятно возвращение в РФ корейских автоконцернов, но произойдет это скорее всего не в этом году. Тогда как к европейским, японским и американским производителям регулятор может предъявить более жесткие требования, например, высокий уровень локализации, создание новых производственных мощностей, контроль ценовой политики, на что не все согласятся», – считает Агаджанов.