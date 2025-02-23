  • Новость часаПутин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестициям
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский назвал условие своей отставки
    Командир «Панциря-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела
    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
    Зеленский раскрыл детали ресурсной сделки с США
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    Путин наградил штурмовика, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою (видео)
    В Раде назвали условие суда над Зеленским в США
    Пескова спросили о влиянии сделки Трампа с Зеленским на новые регионы России
    Мнения
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    23 февраля 2025, 20:30 • Экономика

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным.

    Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возможности возвращения на российский рынок. Ему заочно ответил мэр Москвы Сергей Собянин: «Ну, он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит». И он, скорее всего, прав относительно московского завода, где уже начали выпускать автомобили «Москвич». У Renault нет права обратного выкупа этого предприятия.

    Но в ситуации с «Автовазом» ситуация иная. Здесь как раз у Renault остался опцион на обратный выкуп акций завода на срок до шести лет (то есть до 2027 года). Другой вопрос, захотят ли французы выкупить акции обратно, примут ли российские власти обратно западные автоконцерны, и на каких условиях?

    С одной стороны, взаимоотношения «АвтоВАЗа» с Renault были очень тесными до 2022 года, не случайно, власти разрешили даже стать иностранцу собственником российского завода. Renault до 2022 года владел 68% акций в «АвтоВАЗе», и очень много сделал для завода. Renault вложил огромные деньги (1,5 млрд евро в завод в Москве и в «АвтоВАЗ»), поделился с российским автопромом технологиями, и поделился французской платформой, на основе которой удалось полностью обновить модельный ряд Lada и создать более современные автомобили.

    «Такие модели «АвтоВАЗа» как Lada Vesta, Granta, XRay и Largus продолжают выпускаться на платформе B0, которую передал концерн Renault. После ухода компании с российского рынка она оставила эту платформу «АвтоВАЗу», но дальнейшие технологические разработки и обновления этой платформы французы осуществлять не будут», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Французы привлекли также в Россию заводы по производству комплектующих.

    Уход Renault в 2022 году можно назвать довольно дружественным, учитывая политический контекст и сам факт необходимости уйти. Французы продали свою долю в «АвтоВАЗе» за 2 рубля с надеждой вернуться на российский рынок, оставив свои технологии. Конечно, работа тольяттинского автозавода прерывалась, особенно в первые годы, но связано это было с невозможностью ввезти комплектующие. Renault обвиняли в том, что он слишком сильную ставку делал на западные комплектующие, с которыми сам работал десятилетиями.

    С другой стороны, французы тоже неплохо зарабатывали на российском рынке: до 2022 года Renault зарабатывал десятую часть глобальных доходов. А после ухода из России французы списали 2,2 млрд евро убытков.

    С тех пор «АвтоВАЗу» пришлось выживать самостоятельно. Он существенно импортозаместился и нашел других поставщиков, чтобы продолжить выпуск автомобилей Lada без оглядки на западные комплектующие. Причем, заводу удалось в 2024 году даже превысить объемы выпуска 2021 года, то есть до СВО. Хотя в 2022 году производство упало в разы. Нужны ли французы или другие автопроизводители «АвтоВАЗу» теперь?

    «АвтоВАЗ» пока далек от выпуска на авторынок конкурентоспособных моделей. Эксперты выделяют его технологическое отставание от японских, европейских и даже китайских моделей автомобилей. Ведь еще совсем недавно «АвтоВАЗ» выпускал новые модели авто без подушек безопасности и с механическим стеклоподъемником, отставая от конкурентов на десятки лет.

    Поэтому я считаю, что даже если с финансовой составляющей можно разобраться с помощью государственной поддержки и стимулирования объемов продаж отечественных авто, то высокие технологии необходимо постоянно совершенствовать и обновлять. Соответственно, современные технологии и новые платформы для создания новых моделей «АвтоВАЗу нужны и сейчас», – говорит Чернов.

    Действительно, в 2022 году «АвтоВАЗу» пришлось выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить рабочие места и избежать консервации заводов.

    С одной стороны, развиваться без западных технологий автомобилям Lada действительно тяжело. С другой стороны, снова увеличивать долю импортных комплектующих в моделях Lada в ущерб отечественным производителям тоже странно. При этом, на сотрудничество с китайскими автозаводами «АвтоВАЗ» до сих пор не пошел, хотя время договориться было.

    Поэтому до конца не ясно, пойдут ли власти РФ на возобновление такого тесного сближения с Renault, как раньше в случае урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций. Или французам разрешат выкупить обратно долю «АвтоВАЗа», но ограничат их контроль и долю западных комплектующих при производстве.

    «АвтоВАЗу» не помешали бы западные технологии для дальнейшего развития. Российскому автоконцерну лучше было бы возобновить сотрудничество с французским, но продолжать курс на импортозамещение, заимствуя их разработки и технологии»,

    – говорит Чернов. По его словам, если российский авторынок оставить в текущем состоянии, то доминировать нам нем будут китайские производители и «АвтоВАЗ». Это негативно для потребителей, так как при низкой конкуренции качество и стоимость моделей не будут соответствовать друг другу.

    Поэтому возврат иностранных компаний увеличил бы конкуренцию. В 2022 году ушли все западные производители, но далеко не все отдали свои заводы за рубль с опционом обратного выкупа. Американский Ford, который одним из первых построил завод в России, ушел, продав группе «Соллерс» свою долю в 49% в совместном предприятии «Соллерс Форд» и сохранив возможность выкупа акций в течение пяти лет. Mercedes-Benz тоже продал свои российские активы местной дилерской группе «Автодом», сохранив за собой право обратного выкупа.

    Одним из крупнейших инвесторов в автопроме был немецкий Volkswagen, который создал целый автомобильный кластер под Калугой. Однако немцы на возврат не поставили: VW продал все свои активы в России, включая автозавод в Калуге, структуре российского дилера «Авилон», теперь это компания «АГР». На бывшей площадке Volkswagen в Калуге будут собираться три кроссовера под новым российским брендом «Tenet». Под этим брендом будут выпускать ребрендированные китайские автомобили Chery, в частности, кроссовер Tiggo 7 Pro. Производство обещают запустить во втором квартале. Toyota также продала свой завод в Санкт-Петербурге без права обратного выкупа.

    К питерскому заводу Hyandai в Санкт-Петербурге тоже присматривались китайцы, но пока здесь нет такой активной деятельности, что может означать больше шансов на обратный выкуп российской площадки. Хотя пока южнокорейская компания говорит, что таких переговоров нет.

    На заводе «Автотор» в Калининграде, где раньше собирали BMW и Kia, ведут переговоры о сборке автомобилей с китайским брендом Changan. Осенью 2025 года там планируют начать сборку внедорожников и кроссоверов южнокорейской компании KGM (бывший SsangYong).

    Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что западные бренды зондируют перспективы возвращения на российский рынок. Впрочем, юридические заявки пока не последовали. Однако первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что

    иностранные компании, включая автопром, смогут вернуться только если их филиалы будут работать на всей территории страны, включая новые регионы и Крым.

    Он также добавил, что ситуация с возвращением иностранных автопроизводителей на российский рынок остается неоднозначной. «Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли – вышли, уже не получится», – отметил Мантуров.

    «У некоторых брендов, продавших заводы без опциона, шансы на возвращение выше: например,Toyota, несмотря на заморозку деятельности на нашем рынке в 2022 году и продажу автозавода в Санкт-Петербурге без возможности последующего выкупа, сохранила лояльность россиян. Бренд продолжает диалог с российскими дилерами, пристально следит за обстановкой на российском рынке», – считает Максим Агаджанов, управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг».

    Важно, чтобы Россия не предоставляла новые льготные режимы или различные дополнительные компенсации тем автокомпаниям, которые решат вернуться в Россию, считает Павел Грибов, доцент Института права и национальной безопасности Президентской академии.

    И созданные новые производства на площадках ушедших из России концернов, конечно, должны, сохраниться. Если завод был продан без права его обратного выкупа, то иностранная компания должна выкупать его только по рыночной цене, добавляет эксперт.

    «Приоритетом должно быть усиление локализации производства, развитие производства комплектующих и компонентов. Приоритет должны получать те компании, которые разворачивают углубленное производство в стране, вкладываются в проведение НИОКР»,

    – говорит Грибов. «Наиболее вероятно возвращение в РФ корейских автоконцернов, но произойдет это скорее всего не в этом году. Тогда как к европейским, японским и американским производителям регулятор может предъявить более жесткие требования, например, высокий уровень локализации, создание новых производственных мощностей, контроль ценовой политики, на что не все согласятся», – считает Агаджанов.

    Главное
    Названы условия возвращения зарубежного автопрома в Россию
    Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»
    Грузия сыронизировала над «бессилием» ЕС по Украине
    Шольц передумал уходить из политики
    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
    Стали известны курьезные подробности встречи Дуды с Трампом
    Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой

    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

    Перейти в раздел

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

    Перейти в раздел

    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    • Никита Анисимов Никита Анисимов
      Перестройка мира добралась до Кубы

      Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

      3 комментария
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Как появилась Могила Неизвестного Солдата

      Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

      7 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

      События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............