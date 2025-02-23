Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…7 комментариев
Решетников: Западные компании зондируют перспективы возврата в Россию
Западные компании начали зондировать возможности возвращения в Россию, хотя официальных запросов пока не поступало, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, отметив, что важным остается защита инвестиций российского бизнеса.
Западные компании проявляют интерес к возможному возвращению на российский рынок, сообщает РИА «Новости». Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников подтвердил, что хотя юридических заявок пока нет, в информационном поле происходит зондирование таких перспектив. Однако российский бизнес, который сделал значительные инвестиции, остается в приоритете для правительства.
Решетников подчеркнул, что информационные сообщения о возможном возврате западных компаний вызывают беспокойство у российских предпринимателей, которые вложили средства и ожидают стабильности. «Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», – отметил министр.
Решетников добавил, что для властей важно, чтобы инвестиции российских бизнесменов не были потеряны. Поэтому вопрос возвращения иностранных компаний будет рассматриваться индивидуально и тщательно. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о планах некоторых зарубежных брендов вернуться в Россию, однако официальных подтверждений пока нет.
Ранее Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.