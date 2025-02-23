Решетников: Западные компании зондируют перспективы возврата в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Западные компании проявляют интерес к возможному возвращению на российский рынок, сообщает РИА «Новости». Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников подтвердил, что хотя юридических заявок пока нет, в информационном поле происходит зондирование таких перспектив. Однако российский бизнес, который сделал значительные инвестиции, остается в приоритете для правительства.

Решетников подчеркнул, что информационные сообщения о возможном возврате западных компаний вызывают беспокойство у российских предпринимателей, которые вложили средства и ожидают стабильности. «Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле», – отметил министр.

Решетников добавил, что для властей важно, чтобы инвестиции российских бизнесменов не были потеряны. Поэтому вопрос возвращения иностранных компаний будет рассматриваться индивидуально и тщательно. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о планах некоторых зарубежных брендов вернуться в Россию, однако официальных подтверждений пока нет.

Ранее Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, планирующих вернуться в Россию, будут иными.