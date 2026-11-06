Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление государства является позитивным сигналом, написал Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на негативную динамику развития корпорации из Японии.

«Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России. Это уже кое-что», – цитирует политика ТАСС.

Медведев опубликовал сообщение на английском языке. В конце публикации заместитель председателя Совета безопасности добавил, что курение в любом случае убивает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в российской дипмиссии назвал недействительной информацию о протесте Токио в связи с передачей активов Japan Tobacco под временное управление.

Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио из-за указа о передаче активов конгломерата под внешнее управление.

В четверг российское подразделение Japan Tobacco начало анализировать последствия указа президента России о передаче активов компании.