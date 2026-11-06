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    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 18:21 • Новости дня

    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»

    Медведев прокомментировал падение акций Japan Tobacco фразой «курение убивает»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи активов под временное управление, напомнив, что курение убивает.

    Рекордное падение акций Japan Tobacco после передачи российских активов компании под временное управление государства является позитивным сигналом, написал Медведев на своей странице в соцсетях, реагируя на негативную динамику развития корпорации из Японии.

    «Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России. Это уже кое-что», – цитирует политика ТАСС.

    Медведев опубликовал сообщение на английском языке. В конце публикации заместитель председателя Совета безопасности добавил, что курение в любом случае убивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу источник в российской дипмиссии назвал недействительной информацию о протесте Токио в связи с передачей активов Japan Tobacco под временное управление.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио из-за указа о передаче активов конгломерата под внешнее управление.

    В четверг российское подразделение Japan Tobacco начало анализировать последствия указа президента России о передаче активов компании.

    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    6 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Япония выразила протест послу России из-за решения по активам Japan Tobacco

    Kyodo News: МИД Японии выразил протест послу России из-за передачи активов JTI

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио и послу Николаю Ноздреву в связи с указом о передаче активов табачного конгломерата Japan Tobacco под внешнее управление.

    Японская сторона заявила о несогласии с действиями Москвы в отношении имущества крупной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке Москвой дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом замороженных российских активов.

    В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Российское подразделение конгломерата приступило к анализу последствий указа о передаче активов компании.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    6 ноября 2026, 12:55 • Новости дня
    В посольстве России опровергли протест Японии из-за передачи активов JTI

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Информация японских журналистов о протесте Токио послу России Николаю Ноздреву в связи с передачей активов Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление не соответствует действительности, сообщил источник в российской дипмиссии.

    «Публикация информагентства Киодо о якобы выраженном генеральным директором департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамурой протесте руководителю российской дипмиссии не соответствует действительности. Японская сторона российскому посольству в Токио никаких протестов не заявляла», – сказал собеседник РИА «Новости».

    В четверг сообщалось, что МИД Японии выразил протест посольству России в Токио и послу Николаю Ноздреву в связи с указом о передаче активов табачного конгломерата Japan Tobacco под внешнее управление.

    В тот же день российское подразделение JTI начало анализировать последствия указа президента России Владимира Путина о передаче активов.

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    5 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Российское подразделение JTI начало оценку ситуации с передачей активов

    Российский офис JTI начал анализ ситуации с передачей активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российское подразделение международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI) анализирует последствия указа президента России Владимира Путина о передаче активов компании во временное управление.

    В компании подчеркнули, что ознакомились с опубликованным указом о передаче активов в России под временное управление, передает ТАСС. «В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам», – заявили в российском подразделении JTI. Там добавили, что дополнительных комментариев на данный момент не последует.

    Доли JTI в российских производствах, включая фабрики «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро», перешли во временное управление АО «Промышленные активы».

    JTI работает в России с 1999 года и является крупнейшим производителем табачных изделий в стране. Компания выпускает сигареты под международными марками Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские бренды «Русский Стиль», «Петр I» и «Тройка». Треть конгломерата принадлежит правительству Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    В сентябре швейцарский производитель продуктов питания Nestle начал изучение возможных вариантов действий после указа о введении временного управления в отношении российского подразделения.

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    5 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев не разделил восторг от решения CAS по российским хоккеистам

    Медведев назвал нервотрепкой допуск российских хоккеистов на турниры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что не испытывает восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    Медведев обратил внимание на отношение к России со стороны канадского руководства, которое не позволит спортсменам спокойно участвовать в турнирах, написал Медведев в MAX.

    «Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрепкой», – подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей грубым нарушением Олимпийской хартии.

    Посол России в Канаде Олег Степанов указал на желание канадцев вернуть российских хоккеистов на лед.

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    5 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    Захарова назвала условие возобновления диалога с Японией

    Захарова: Возобновление диалога с Японией возможно при отказе Токио от санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что восстановление полноценного межгосударственного диалога с Японией станет возможным только после отказа Токио от антироссийской линии.

    Она напомнила, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги обсудили деградацию двусторонних отношений в американской Атланте, передает РИА «Новости».

    «Беседа была краткая, министры обсуждали проблематику двусторонних отношений, которые серьезно деградировали из-за действий Токио, из-за решения Токио присоединиться к санкционной политике Запада», – заявила Захарова.

    По ее словам, российская сторона остается открытой для контактов, однако возобновление полноценного диалога потребует от японских властей отказа от антироссийского курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил об ускоренной милитаризации Японии.

    На прошлой неделе российский министр на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги сообщил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления межгосударственного диалога.

    В прошлом месяце посольство России пообещало ответить на антироссийские санкции Токио системными контрмерами.

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    6 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Медведев: Маск поздно прозрел об ошибке с передачей Starlink Киеву

    Медведев заявил о позднем прозрении Маска после признания ошибки со Starlink

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск поздно прозрел, признав ошибкой передачу терминалов Starlink украинским военным.

    Спутниковая связь применялась украинской стороной для ударов по гражданским объектам, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Всё Илон понимал с самого начала. Хотя, конечно, даже триллионер зависим от Белого дома и «глубинного государства», – заявил политик.

    По его словам, теперь бизнесмена смешивают с грязью и даже предлагают казнить за работу на Россию, как супругов Розенберг в период маккартизма. Медведев добавил, что Маску стало противно и он клеймит войну, участником которой сам стал.

    Зампред Совбеза заключил, что понять свои ошибки и покаяться всегда лучше, чем жить до конца дней иудой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский бизнесмен Илон Маск назвал ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    В прошлом месяце Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки по просьбе властей в Киеве.

    В мае МИД обратил внимание на угрозу применения интернета от компании SpaceX.

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    4 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Индекс Nikkei упал из-за страха перед регулированием ИИ после выборов в США

    Японский индекс Nikkei упал на 1,42% из-за победы демократов на выборах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.

    В конце сессии в среду индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 1,42% и составил 62 188,63 пункта, а в ходе торгов падение достигало 4%, передает ТАСС.

    Местные аналитики объяснили динамику лидерством демократов на американских промежуточных выборах, так как представители этой партии выступают за ужесточение регулирования в сфере искусственного интеллекта. В результате снизились котировки акций производителей полупроводников и компаний, связанных с ИИ.

    По итогам выборов кандидаты от Демократической партии получают контроль над Палатой представителей и Сенатом. Президент США Дональд Трамп выразил удивление слабыми результатами республиканцев и заявил о готовности взаимодействовать с демократами, предупредив о намерении активно использовать право вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bloomberg спрогнозировал обеспечение большинства в палате представителей конгресса США Демократической партией по итогам промежуточных выборов.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал итоги голосования американских избирателей отказом от войны с Тегераном.

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил победу демократов несработавшими космическими лазерами.

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    6 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Индекс Nikkei обвалился после победы демократов на выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу торги на Токийской фондовой бирже начались резким снижением индекса Nikkei более чем на 5% из-за опасений замедления инвестиций в сферу искусственного интеллекта после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США, свидетельствуют данные биржи.

    Индекс Nikkei, отражающий динамику акций 225 ведущих японских компаний, после открытия теряет 5,59% и впервые за полгода опустился ниже отметки 60 тыс. пунктов, до 57662,63 пункта, передает ТАСС.

    Местные аналитики связывают распродажу прежде всего с опасениями инвесторов по поводу возможного замедления притока средств в сектор искусственного интеллекта на фоне победы демократов, выступающих за ужесточение регулирования этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии более чем на 5% упали на фоне пересмотра инвесторами вложений в сферу искусственного интеллекта.

    В среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением индекса Nikkei из-за опасений ужесточения регулирования ИИ после победы демократов на выборах в США.

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    4 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Морпех США погиб на учениях в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе военных учений в японской префектуре Окинава погиб американский военнослужащий, приписанный к базе ВМС США.

    Морской пехотинец был приписан к базе Кемп-Шваб, расположенной на Окинаве. Инцидент произошел во время военных маневров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

    В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Японии арестовала пьяного морпеха США за попытку скрыться с места ДТП на Окинаве.

    В субботу японская прокуратура потребовала приговорить к тюремным срокам двух американских военнослужащих по обвинению в кражах.

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    6 ноября 2026, 07:40 • Новости дня
    На Хоккайдо зафиксировали рекордное число столкновений поездов с медведями

    JR Hokkaido: За год поезда на японском острове 57 раз столкнулись с медведями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти японского острова Хоккайдо зафиксировали рекордные 57 случаев наезда поездов на медведей в 2025 финансовом году.

    В 2025 финансовом году, который завершился в марте 2026 года, на самом северном японском острове произошло 57 наездов поездов на медведей. Этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики с середины прошлого века, передает ТАСС со ссылкой на региональную железнодорожную компанию JR Hokkaido.

    С апреля по конец октября текущего года отмечено 36 подобных инцидентов. Столкновения с медведями приводят к существенным нарушениям железнодорожного движения, поскольку животное может быть только ранено или оглушено, представляя большую опасность. В таких случаях машинисты не выпускают пассажиров из вагонов до прибытия охотников.

    Для предотвращения инцидентов власти сооружают защитные изгороди вдоль путей. Однако к концу марта 2026 года было построено лишь 137 км заграждений при общей протяженности трасс на острове более 2,2 тыс. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее железнодорожное сообщение между городом Асахикава и портом Вакканай на японском острове Хоккайдо полностью парализовало после схода с рельсов пассажирского поезда из-за столкновения с медведем.

    Также первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в результате наезда на животное.

    Кроме того, жители Японии начали активно приобретать механических пугал из-за рекордного числа нападений диких зверей на людей.

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    4 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником – Днем народного единства.

    «С Днем народного единства», – написал он на своей странице в Max.

    Сообщение сопровождается фотографией памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, в небе над которым истребители оставили след в цветах российского флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    Во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим праздником.

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    5 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    Пекин призвал мир сдерживать ремилитаризацию Японии

    МИД КНР: Международное сообщество должно сдерживать ремилитаризацию Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал международное сообщество объединить усилия для сдерживания ремилитаризации Японии.

    По словам дипломата, действия Токио представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе. «Ремилитаризация» Японии стремительно продвигается, постоянно нарушает «исключительно оборонительный» принцип, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и бросает вызов послевоенному международному порядку», – заявил Го Цзякунь, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранять бдительность. Представитель МИД КНР также отметил, что внутри самой Японии растут опасения относительно отхода от концепции «мирного государства» и возможных негативных последствий для экономики и жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о проведении Японией ускоренной милитаризации и рассмотрении возможности отказа от трех неядерных принципов.

    Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил начало закупок Токио американских крылатых ракет.

    Кроме того, Лавров указал на стремление новых властей Японии к милитаризации страны вместе с США.

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    5 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Разведка Японии составила секретные досье на личную жизнь граждан

    Kyodo: Разведка Японии тайно собирала данные о гражданах

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное подразделение Сухопутных сил самообороны Японии тайно собирало личные данные граждан, включая их убеждения и сексуальные предпочтения, сообщило агентство Kyodo.

    Подразделение, базирующееся в лагере Асака в Токио, систематически собирало данные без раскрытия личностей своих сотрудников и составляло отчеты. Практика оправдывалась необходимостью понимать убеждения потенциальных сотрудников, передает Kyodo со ссылкой на бывших военнослужащих и другие источники.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми ранее не признал существование отчета, заявив, что ведомство «не подтвердило никаких неправомерных действий».

    Разведывательное подразделение было создано в 2007 году для сбора информации и создания местных сетей после трудностей, с которыми столкнулись Силы самообороны во время миссии в Ираке с 2003 по 2009 год. В его состав входят около 50 человек под командованием подполковника.

    Сотрудники подразделения, работавшие в Африке и Юго-Восточной Азии, контактировали с владельцами ресторанов в Японии, выходцами из этих регионов, а также с японскими исследователями. Они собирали личную информацию по 41 пункту, включая физические данные, адреса, телефоны, место работы и финансовое положение, и заносили ее в отчет «Основные данные о личных источниках».

    Отчет хранился в подразделении группой «контроля источников», но не считался официальным документом. Это может нарушать закон об управлении государственными архивами. Закон о защите личной информации запрещает административным органам получать данные обманным путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов.

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    6 ноября 2026, 10:37 • Новости дня
    Эксгибиционист осквернил памятник самураю в центре Токио

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Японии дело мужчины, подозреваемого в эксгибиционизме и осквернении памятника самураю в центре Токио, передано в прокуратуру.

    Мужчина из префектуры Гумма был передан прокурорам по подозрению в эксгибиционизме у каменного памятника духу самурая, жившего более тысячи лет назад, передает Kyodo News.

    Подозреваемый оголил нижнюю часть тела и обнял памятник Тайре-но Масакадо 19 августа. Затем он загрузил видео своих действий в интернет.

    21 августа мужчина сам сдался полиции. Он пояснил, что совершил этот поступок в ответ на просьбы зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе мемориальный комплекс «Советское поле славы» в нидерландском городе Лесден вновь подвергся нападению вандалов.

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      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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