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Двух морпехов США потребовали посадить в тюрьму за кражи в Японии
Японская прокуратура потребовала приговорить к тюремным срокам двух морских пехотинцев с американской авиабазы Ивакуни по обвинению в кражах на сумму более 10 млн иен.
Подсудимые полностью признали свою вину на процессе в окружном суде Фукуоки, передает «Вести» со ссылкой на агентство Kyodo News.
По данным следствия, американские военные совершили 14 краж. Они вламывались в закрытые магазины в Токио, Фукуоке, Хиросиме и похищали наличные из кассовых аппаратов.
Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на встрече с министром обороны США Питом Хегсетом потребовал навести дисциплину среди американских военных в связи с арестом морпеха по обвинению в убийстве и ограблении жительницы Окинавы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.
Также японские правоохранители арестовали более 770 военнослужащих США по обвинениям в тяжких преступлениях на Окинаве с 1972 года.
Кроме того, японская полиция арестовала морского пехотинца США по подозрению в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.