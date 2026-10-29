Япония и США договорились о совместной сборке ракет AMRAAM

SCMP: Япония и США построят завод по сборке ракет для истребителей F-35

Tекст: Дмитрий Зубарев

Токио и Вашингтон создадут совместный объект по производству ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Точное местоположение будущего завода пока не раскрывается, пишет SCMP.

Коидзуми сделал это объявление на полях ежегодной встречи руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Произведенные на новом предприятии ракеты станут основным вооружением для американских истребителей F-35, стоящих на вооружении японских сил.

Кроме того, Токио параллельно изучает возможности проведения ракетных испытаний на территории Индии и Австралии. Подобные шаги свидетельствуют об отходе страны от послевоенной пацифистской оборонной доктрины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет договорились укреплять двусторонний альянс на фоне активности Китая.

Ранее военные Австралии, США и Японии провели совместные маневры с участием истребителей F-35.

Также Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет AMRAAM для новых истребителей.