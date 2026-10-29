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Япония и США договорились о совместной сборке ракет AMRAAM
SCMP: Япония и США построят завод по сборке ракет для истребителей F-35
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по финальной сборке современных американских ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM.
Токио и Вашингтон создадут совместный объект по производству ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Точное местоположение будущего завода пока не раскрывается, пишет SCMP.
Коидзуми сделал это объявление на полях ежегодной встречи руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Произведенные на новом предприятии ракеты станут основным вооружением для американских истребителей F-35, стоящих на вооружении японских сил.
Кроме того, Токио параллельно изучает возможности проведения ракетных испытаний на территории Индии и Австралии. Подобные шаги свидетельствуют об отходе страны от послевоенной пацифистской оборонной доктрины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет договорились укреплять двусторонний альянс на фоне активности Китая.
Ранее военные Австралии, США и Японии провели совместные маневры с участием истребителей F-35.
Также Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет AMRAAM для новых истребителей.