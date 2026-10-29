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Мать брошенного на улице в Самаре младенца арестовали на два месяца
Бросившую ребенка у мусорных контейнеров жительницу Самары арестовали
Советский районный суд Самары принял решение заключить под стражу на два месяца местную жительницу, оставившую малолетнюю дочь в коляске у мусорных контейнеров, сообщили в пресс-службе судов региона.
«Советским районным судом г. Самары рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки, которая оставила детскую коляску с малолетним ребенком вблизи контейнеров для вывоза мусора», – цитирует сообщение ТАСС.
По версии следствия, 26 октября женщина оставила детскую коляску с дочерью 2026 года рождения у площадки с мусорными контейнерами в Советском районе Самары. Прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы, ребенку оказали медицинскую помощь.
27 октября женщину доставили в отдел полиции, где она применила насилие к инспектору по делам несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранители задержали мать младенца. Во вторник правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. Ребенка нашел прохожий.