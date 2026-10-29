Мать брошенного на улице в Самаре младенца арестовали на два месяца

Бросившую ребенка у мусорных контейнеров жительницу Самары арестовали

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Советским районным судом г. Самары рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки, которая оставила детскую коляску с малолетним ребенком вблизи контейнеров для вывоза мусора», – цитирует сообщение ТАСС.

По версии следствия, 26 октября женщина оставила детскую коляску с дочерью 2026 года рождения у площадки с мусорными контейнерами в Советском районе Самары. Прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы, ребенку оказали медицинскую помощь.

27 октября женщину доставили в отдел полиции, где она применила насилие к инспектору по делам несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранители задержали мать младенца. Во вторник правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. Ребенка нашел прохожий.