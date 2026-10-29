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Россиянин погиб на Пхукете при падении с высоты
Phuket News: На Пхукете после падения с высоты погиб 40-летний россиянин
Тело 40-летнего гражданина России с признаками падения с высоты обнаружили около многоэтажного кондоминиума на тайском острове Пхукет.
На таиландском острове Пхукет в районе Ченг Тхале обнаружили мертвого россиянина, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Phuket News.
Тело иностранного гражданина нашли у одного из многоэтажных кондоминиумов. Отмечается, что на трупе присутствовали травмы, характерные для падения с высоты.
Погибший был опознан, им оказался 40-летний гражданин России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гражданина России нашли мертвым в кондоминиуме на острове Пхукет.
В июле россиянка насмерть разбилась при падении с восьмого этажа местного кондоминиума.
В апреле другой россиянин погиб в результате падения с высоты на Пхукете.