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В Кремле оценили разговор Путина с лидерами Норвегии и Финляндии
Песков назвал важным разговор Путина со Стуббом и Стере
Россия считает очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это важный разговор. Всегда лучше доводить позицию друг до друга от первоисточника. Норвегия и Финляндия являются нашими соседями, приграничными государствами. И для нас очень важно, что эти государства решили говорить», – приводит ТАСС заявление Пескова Первому каналу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере.
В ходе беседы с представителями Европы президент России выразил готовность принять Владимира Зеленского в Москве.
Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности Владимира Путина, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере провести при необходимости новые переговоры.