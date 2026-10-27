АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии

Tекст: Вера Басилая

«Утечки из АдГ занимают Германию – или, возможно, скорее по меньшей мере прессу. И вот уже два дня мы, предположительно, знаем, кто стоит за этими утечками. Речь идет об украинском хакере. И я нахожу все это особенно интригующим на фоне того, что мы, немцы, заплатили Украине миллиарды евро», – заявил Фронмайер.

По его словам, подобные действия представляют собой попытку прямого иностранного вмешательства во внутриполитические процессы ФРГ, передает ТАСС.

Фронмайер намерен инициировать парламентское расследование для проверки возможной причастности Киева к данной кибератаке.

Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке. Неизвестные взломали почтовые ящики партии и опубликовали материалы в интернете. В открытом доступе могли оказаться сотни тысяч электронных писем общим объемом 281 гигабайт. В массиве данных обнаружены личные документы членов партии, финансовые счета, выписки по банковским счетам, дипломы, заявления на вступление в партию и списки членов окружных отделений АдГ в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

На прошлой неделе несколько государственных сайтов в Германии отключили в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

В среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.